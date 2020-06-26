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Алтайский край подключился к голосованию за поправки в Конституцию

, ИА "Амител"
Свое мнение избиратели могут выразить на протяжении семи дней
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в четверг, 25 июня, открылись 1779 участков для общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. По словам председателя региональной избирательной комиссии Ирины Акимовой, участки работают в штатном режиме, сообщений о нарушениях не поступало.

Голосование будет продолжаться с 25 по 30 июня. В течение шести дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Кроме того, в этот период во многих городах и районных центрах будут работать мобильные пункты для голосования на открытом воздухе – на придомовых территориях, на территориях общего пользования и т. п. "Время и место такого голосования определены для каждой участковой комиссии, а участники голосования заранее будут проинформированы об этом. К примеру, в Барнауле из 255 УИК голосование на придомовой территории проведут 229 участковых комиссий. Всего на протяжении шести дней в краевой столице планируется организовать порядка 1300 точек для голосования на открытом воздухе", – рассказала Акимова.

Такой формат позволит избежать одновременного присутствия большого количества участников непосредственно в день голосования 1 июля.

Безопаснее некуда

"Все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты. Правительство региона, муниципальные органы власти оказывают помощь и поддержку избирательным комиссиям на местах. Основной акцент – на безопасность голосования и для сотрудников избирательных комиссий, и для участников общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. Поэтому везде в достаточном количестве есть перчатки, маски, антисептики, антибактериальные коврики", – отметила Ирина Акимова.

Кроме того, в арсенале УИК – бесконтактные термометры, защитные экраны для лица, халаты и шапочки для членов УИК при проведении голосования вне помещения и др. Только одних масок насчитывается около 2 млн штук, а общий объем антисептика приближается к отметке 60 тонн.

"Необходимый перечень и количество поставленных средств индивидуальной защиты приобретено в строгом соответствии с совместными рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзора с учетом специфики работы членов избирательных комиссий, требованиями к использованию средств индивидуальной защиты", – добавила председатель краевой комиссии.

По словам руководителя крайизбиркома, всего на голосовании будет задействованы около 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Те из них, кто будет обеспечивать голосование в домах престарелых, интернатах, а также в медучреждениях, пройдут в обязательном порядке тестирование на коронавирус. Остальные члены УИКов могут сдать тест на COVID-19 добровольно.

Цифры и факты

Стоит отметить, что с 16 по 25 июня в крае проходило досрочное голосование. Речь идет о территориях, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях. По предварительным данным, своим избирательным правом воспользовались около 2,2 тысячи человек.

Добавим, что 1 июля, в основной день голосования, на 203 участках в крае будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. На данных УИКах зарегистрировано почти четверть избирателей Алтайского края.

Кроме того, по словам Ирины Акимовой, жители края достаточно активно воспользовались своим правом "поменять" избирательный участок. Речь идет о сервисе "Мобильный избиратель". На нем зарегистрировались 51 791 человек в Алтайском крае. Это значит, что все они вправе прийти проголосовать на тот участок, где фактически будут находиться 1 июля, а не по своей прописке.

Все для удобства избирателя

Голосование на дому также проходит с 25 июня по 1 июля. Эта возможность предусмотрена для тех, кто не может покинуть квартиру по различным причинам, но хочет принять участие в голосовании. Чтобы проголосовать на дому, необходимо заранее передать обращение в участковую избирательную комиссию – письменно, устно, по телефону (в день голосования 1 июля заявления будут приниматься до 17 часов). Голосование на дому также пройдет бесконтактно. Избирателю передадут специальный пакет с бюллетенем, заявление о голосовании на дому, ручку, а также средства индивидуальной защиты (одноразовая защитная маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка).

Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

26.06.2020 09:28
- гость -

Против поправок. Молодой креативный лидер-просроченный!

26.06.2020 09:29
- гость -

Позорище на весь мир. Правда миру, сейчас, не до нас.

26.06.2020 09:31
- гость -

Да, да, подключился. Ходят по домам, разносят заразу. Сами-то они хоть частично, но защитили себя, а пенсионеров? Которых они таким образом облагоденствуют. Бедные бабушки и голосовать не сильно хотели, но под натиском 4-х человек кто устоит?

26.06.2020 09:31
- гость -

Эти дебилы бюллетни с грамматической ошибкой напечатали, неруси.

26.06.2020 09:47
- гость -

Анекдот:
У нас на заводе объявили о рабочих днях 24 июня и 1 июля. Спрашиваем руководство:
- А как же парад победы?
- Ничего, вечером на ютубе посмотрите..
- А голосование по конституции?
- Ничего, вечером в новостях увидите...

26.06.2020 09:49
- гость -

Еще один анекдот:
Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе - среда, 1 июля, станет выходным с оплатой как нерабочий праздничный день.
- А тем, кто не проголосует, прогул и увольнение! - добавили в Аппарате президента.

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