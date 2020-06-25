Песков объяснил, почему Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства инициировал поправки в Конституцию, несмотря на то, что раньше заявлял об их нецелесообразности.
"Более субстантивные поправки – это раз. Предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущностных, которые вместе с тем не меняют сердцевину Основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента вновь баллотироваться. А тогда (в 2008 году) речь шла только о возможности баллотироваться (Путину) и тогда как таковую возможность баллотироваться в середине срока Путин, как вы знаете, абсолютно отверг", – цитирует Пескова телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию в России уже началось. Продлится оно с 25 июня по 1 июля.
Комментарии
конечно депутаты предложили с его подачи... ведь он сам же не мог себя обнулить))
Депутаты предложили. -Депутаты пенсионный возраст предложили поднять, не читая все подписывает.
Сначала хотел в госсовет пересесть пожизненно. Но что-то пошло не так, выбрал другой сценарий, с пожизненным президентством.