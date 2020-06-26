Алтайские спасатели за сутки потушили 47 пожаров

47 пожаров ликвидировали за сутки в Алтайском крае, причем около половины возгораний были ландшафтными, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В частности, природные пожары случились в Рубцовске, Новоалтайске, Курьинском, Хабарском, Каменском, Павловском, Змеиногорском, Суетском, Михайловском, Калманском, Угловском, Бурлинском, Краснощековском, Чарышском, Тальменском, Хабарском и Немецком национальном районах.
Это связывают с тем, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность. В связи с этим специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:
– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);
– не давать детям играть с огнем;
– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.
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