Шаг к "умному" городу. "МегаФон" запускает онлайн-платформу для водоканалов

"МегаФон" запускает IoT-платформу "Онлайн-мониторинг воды". IoT (Internet of Things) переводится как Интернет Вещей, а платформа — это то, что соединяет "Вещи" и "Интернет", то есть подключает физические предметы к сети. Такое решение упрощает контроль за качеством работы объектов. С помощью платформы можно в режиме онлайн следить за работой удаленных друг от друга участков водоканала.
"Мы видим у водоканалов и гидротехнических сооружений потребность в легкой и недорогой автоматизации. Экосистема водоканалов имеет разветвленную структуру, и расстояние между частями может насчитывать десятки километров. На этих объектах мы смонтировали и ввели в эксплуатацию приборы учета. Благодаря им платформа "Онлайн-мониторинг воды" позволяет дистанционно собирать данные об участках в единый центр производства", – говорит руководитель по IoT "МегаФона" Павел Иванченко.
Водоканалы используют сложное и дорогое оборудование, но большинство процессов остаются не автоматизированными. IoT-платформа "МегаФона" легко соединяется с уже существующим оборудованием и позволяет объединить в одну систему разные приборы учета.
Решение разработано специально для водоканалов. Используя его, можно в круглосуточном режиме контролировать объемы поставки воды, видеть падение давления в трубах, оперативно выявлять прорывы, неправомерные подключения и хищения, а также осуществлять охрану инфраструктурных объектов. "Онлайн-мониторинг воды" значительно упрощает контроль за производством и снижает нагрузку на сотрудников.
Платформа также позволяет оценивать состояние поступающей воды и уделять пристальное внимание качеству ее очистки на фильтровальных станциях.
Насосным станциям решение "МегаФона" помогает автоматически поддерживать уровень воды, дистанционно управлять оборудованием и увеличивать его ресурс благодаря постоянному контролю.
Сеть стандарта NB-IoT обеспечивает высокое проникновение сигнала. Платформа контролирует датчики даже в труднодоступных местах и позволяет следить за состоянием глубоко пролегающих труб.
Сотрудник водоканала получает всю информацию в личном кабинете сервиса. Там же можно формировать экономические и технические отчеты для сбытовых организаций, отслеживать даты поверок приборов, передавать данные в расчетную систему предприятия (1С). Уведомления о любых нештатных ситуациях оперативно поступают посредством SMS и электронной почты.
"МегаФон" – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Первое место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России, по данным Rusbase. Первое место по доле IoT рынка 2018, по данным AC&M consulting.
Комментарии