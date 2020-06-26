Приемная кампания продолжается. Ректор АлтГТУ приглашает на онлайн-встречу

Поступающих в АлтГТУ приглашают на онлайн-встречу с представителями университета. Конференция состоится на YouTube-канале "Политеха" 29 июня 2020 года в 14:00.
Абитуриенты смогут в прямом эфире задать вопросы об условиях поступления, подаче документов онлайн, особых правах на зачисление льготников, бюджетных местах, внеучебной деятельности. Также эксперты ответят на вопросы о стипендиальных программах, зарубежных стажировках, проживании в общежитиях, поступлении в военный учебный центр.
Конференцию проведет ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков. К нему присоединятся ответственный секретарь приемной комиссии Павел Черданцев и начальник военного учебного центра технического университета Виктор Рубан.
Напомним, 15 июня 2020 года в АлтГТУ стартовала приемная кампания. Документы принимаются дистанционно. Сервис приемной комиссии университета доступен на главной странице официального сайта вуза.
Документы можно подать в любой день и в любое время. Секретари приемной комиссии обрабатывают поступившие заявления, консультируют по электронной почте или по телефону 8 (3852) 29-07-29, отвечают на вопросы в социальных сетях.
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