Ничто не предвещало. Дерево упало на машину в Алтайском крае

Фото: vrubcovske.ru
Дерево "мистическим образом" упало на припаркованную иномарку в Рубцовске, сообщает портал "вРубцовске".
Инцидент случился во второй половине дня 26 июня на улице Комсомольской рядом с домом № 94.
Очевидцы утверждают, что в этот момент в городе практически не ощущался ветер, от чего падение дерева выглядит совсем неожиданно.
Вместе с тем на кадрах видно, что древесина сильно гнилая, то есть предпосылки к происшествию все-таки были.
На место ЧП прибыли полицейские. Они выясняют обстоятельства случившегося. В частности, правоохранителям предстоит выяснить, кто должен был следить за безопасностью зеленых насаждений.
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