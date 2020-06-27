Суббота, 27 Июнь, 14:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,13
€ 77,54
34°

620794 +0
Обь
316см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

Первые лица Алтайского края поздравили жителей региона с Днем молодежи

, ИА "Амител"
Виктор Томенко, Александр Романенко и Вячеслав Франк поблагодарили молодых людей за активное участие в общественной жизни
Фото: detfond.ru

Фото: detfond.ru

Сегодня, 27 июня, в России отмечается День молодежи. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили политики, будущее региона полностью зависит от нового поколения образованных и целеустремленных людей. Томенко и Романенко поблагодарили молодежь за ответственную гражданскую позицию и активное участие в волонтерском движении, которое поддерживает одиноких престарелых людей и инвалидов.

"Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед. Создайте свою историю успеха! Пусть ваша жизнь наполнится новыми позитивными событиями, пусть в ней всегда будет место для работы и отдыха, учебы и спорта, любви и дружбы", – говорится в обращении.

Также с поздравлением обратился и глава Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр мэрии.

Градоначальник напомнил, что молодость – пора мечтаний и надежд, смелых проектов и идей. Он поблагодарил молодежь за активное участие в поисковом движении и волонтерстве, отметив, что только в рамках акции #МыВместе активисты доставили продукты и лекарства более чем по пяти тысячам адресов.

"Дорогие друзья, желаю вам здоровья, удачи и веры в собственные силы! Пусть во всех добрых начинаниях вам помогают присущие юности задор, энергия и оптимизм! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! С праздником!" – поздравил Франк.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.06.2020 14:01
- гость -

Это день тех, кому отказали? И поздравили с тем, что отказали? Так это понимать?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
13:51
Еще четверо пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Алтайском крае 0
13:47
+77. В Алтайском крае выявлены новые случаи заражения коронавирусом 0
13:43
Пресс-служба алтайского губернатора показала, чем Томенко занимается на самоизоляции 3
13:12
Министерство труда отказало россиянам в выплатах на детей от 16 до 18 лет 14
12:42
В Новосибирской области до августа продлили запрет на работу кафе и ресторанов 0
12:12
Первые лица Алтайского края поздравили жителей региона с Днем молодежи 1
11:39
Александр Поветкин прибыл на Алтай для подготовки к следующему бою 1
11:07
Число больных COVID-19 в Республике Алтай приближается к 600 1
10:40
В Горном Алтае на территории солнечной электростанции устроили пастбище для овец 3
10:11
Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу 6
09:39
Как проголосовать за изменения в Конституцию РФ из дома? 9
09:05
"Находимся на низком старте". Алтайский бизнес отреагировал на открытие общепита 2
08:47
Новые правила для водителей. Что изменится и придется ли сдавать тест на наркотики 0
08:23
Более 300 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю 1
08:03
Диетолог рассказала об опасной дозе минеральной воды 2
07:44
Закон законов. Зачем стране нужна Конституция и что она закрепляет 15
07:24
"Свободных квартир нет". Барнаульцы в пандемию раскупили новостройки 18
07:02
"Подтолкнем, что называется". Владимир Путин пообещал помочь алтайским волонтерам 2
06:45
Платья, заказанные через интернет: ожидание и реальность 6
06:22
День молодежи в Барнауле: куда сходить и что посмотреть в 2020 году 1
06:01
Невыносимая жара и шквалистый ветер. О погоде в Алтайском крае 27 июня 0
23:45
Такой день. Алтайскому краю дают деньги на дороги, а Томенко зовет на выборы 0
23:23
Новая волна коронавируса может охватить Россию через две недели 11
23:03
Водитель автобуса в Барнауле сошел с маршрута, чтобы спасти человека 3
22:40
Ничто не предвещало. Дерево упало на машину в Алтайском крае 0
22:23
Европа отказалась открыть границы для россиян 1 июля 1
22:08
Пропавшего жителя Рубцовска через две недели нашли живым 0
21:43
Сайт ЦИК России подвергся хакерской атаке 0
21:23
250 километров в час. Двое мужчин разбились на мотоцикле под Барнаулом 4
21:06
Серебренникова приговорили к условному лишению свободы 6
20:46
Свыше 200 кафе и ресторанов возобновят работу в Алтайском крае 0
20:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 89 0
20:16
Турбазам Алтайского края разрешили открыться. Когда ехать отдыхать? 0
19:58
Жители Алтайского края два года ждут компенсаций за паводок 0
19:38
Внешность кота Матроскина из "Простоквашино" изменится в новом сезоне 0
19:13
Глава Барнаула показал выпускникам городских школ свой кабинет 1
18:45
Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск 0
18:18
Ура, кафе на Алтае открываются! А как они будут работать? 1
18:08
Робота впервые утвердили на главную роль в фильме 0
17:49
Мишустин подписал постановление об июльских выплатах семьям с детьми 0
17:38
В Алтайском крае разрешили работу летних веранд в кафе и ресторанах 10
17:35
Приемная кампания продолжается. Ректор АлтГТУ приглашает на онлайн-встречу 0
17:27
Подачу горячей воды досрочно возобновляют по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле 8
17:18
Число "тяжелых" пациентов с COVID-19 на Алтае выросло за неделю почти в два раза 4
17:05
"Знаковый объект". На стройплощадку между "Лентой" и "Волной" начали завозить технику 3
16:58
Работает в банке и давала интервью amic.ru. Кто победил в голосовании "Мисс Офис" 0
16:41
"Такое шоу устроили". Адвокат Ефремова озвучил сумму, которую присудят семье Захарова 13
16:29
Из комплекта iPhone 12 могут исчезнуть наушники и зарядка 0
16:17
Жаркая пятница. Барнаульцы оккупировали пляжи, несмотря на запрет. Фото 7
16:05
Председатель УИК выиграла квартиру на голосовании по Конституции 10

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.