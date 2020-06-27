Первые лица Алтайского края поздравили жителей региона с Днем молодежи

Сегодня, 27 июня, в России отмечается День молодежи. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметили политики, будущее региона полностью зависит от нового поколения образованных и целеустремленных людей. Томенко и Романенко поблагодарили молодежь за ответственную гражданскую позицию и активное участие в волонтерском движении, которое поддерживает одиноких престарелых людей и инвалидов.
"Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед. Создайте свою историю успеха! Пусть ваша жизнь наполнится новыми позитивными событиями, пусть в ней всегда будет место для работы и отдыха, учебы и спорта, любви и дружбы", – говорится в обращении.
Также с поздравлением обратился и глава Барнаула Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр мэрии.
Градоначальник напомнил, что молодость – пора мечтаний и надежд, смелых проектов и идей. Он поблагодарил молодежь за активное участие в поисковом движении и волонтерстве, отметив, что только в рамках акции #МыВместе активисты доставили продукты и лекарства более чем по пяти тысячам адресов.
"Дорогие друзья, желаю вам здоровья, удачи и веры в собственные силы! Пусть во всех добрых начинаниях вам помогают присущие юности задор, энергия и оптимизм! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! С праздником!" – поздравил Франк.
Комментарии
Это день тех, кому отказали? И поздравили с тем, что отказали? Так это понимать?