НАСА показало, как изменилось Солнце за 10 лет

Специалисты из Solar dynamics observatory опубликовали часовое видео, где соединены все снимки поверхности Солнца, которые были сделаны за прошедшие 10 лет.
За это время у ученых накопилось более двадцати миллионов гигабайт данных, которые позволяют отслеживать состояние солнечной короны. Всего различные аппараты сделали 425 миллионов снимков Солнца на длине волны 17,1 нанометра.
Видео показывает рост и падение солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. Кроме того, в ролике встречаются и темные кадры. Они получались тогда, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевали Земля или Луна.
Комментарии