Накануне, 26 июня, на сессии АКЗС в окончательном чтении был принят законопроект, благодаря которому вносится ряд важных изменений в региональный закон "Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края".
Поправки касались компенсационного озеленения. Их обсуждение проходило с участием представителей профильных министерств и ведомств, краевой прокуратуры, муниципалитетов, Общественной палаты Алтайского края, регионального отделения ОНФ, а также экологов и ученых.
Ко второму чтению парламентарии и эксперты определились, что компенсационное озеленение в муниципалитетах края должно будет производиться не позднее одного года со дня выявления факта уничтожения или повреждения зеленых насаждений либо с момента сдачи объектов капитального строительства в эксплуатацию. Компенсационные зеленые насаждения должны быть равноценны по видовому составу, адаптированы к климатическим условиям Алтайского края, и не уступать утраченным растениям по защитным, декоративным и иным полезным свойствам.
Высаживать новые деревья и кустарники необходимо будет на том же участке и они будут занимать такую же площадь. При невозможности компенсационного озеленения на прежней территории оно производится в том же микрорайоне в двойном размере как по количеству деревьев и кустарников, так и по площади. Место высадки будут определять органы местного самоуправления. Они же будут осуществлять контроль за компенсационным озеленением — согласовывать сроки, количество, занимаемую площадь, видовой состав и возраст высаживаемых растений.
Законопроект был принят во втором чтении абсолютным большинством: 57 депутатов из 59 высказались "за".Добавим, разработчиком законопроекта выступил комитет АКЗС по аграрной политике и природопользованию. В первом чтении законопроект был принят в марте. Ранее председатель комитета Заксобрания по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов пояснял, что необходимость внесения поправок в краевой закон продиктована сложившейся ситуацией.
"К нам поступали многочисленные обращения общественности на эту тему, в том числе, по поводу вырубок в барнаульском парке "Изумрудный". Сегодня, в связи с массовой застройкой в муниципалитетах пропадают зеленые уголки, а меры по восстановлению не всегда принимаются. Изучив правоприменительную практику краевого закона и законов других субъектов, мы нашли такую возможность", — подчеркнул зампредседателя АКЗС.
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