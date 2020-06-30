В Алтайском крае восстановили памятник воинам, умершим от ран в госпиталях

В Троицком районе Алтайского края расположена братская могила, в которой захоронены останки бойцов Красной армии, умерших от ран в эвакогоспиталях, развернутых на территории села в годы Великой Отечественной войны. Над захоронением установили памятную стеллу, на которой расположены имена шести солдат, личности которых удалось установить.
В Минобрнауки напомнили, что в годы ВОВ на территории края были развернуты десятки госпиталей по лечению раненых солдат. В частности, с 1941 по 1943 год в селе Троицком работали четыре эвакогоспиталя. Умерших хоронили на местных кладбищах. Братские могилы есть в Барнауле, Бийске, Славгороде, в селах Боровиха, Егорьевское, Троицкое.
Многие из памятных знаков, установленных на захоронениях, сейчас теряют свой прежний вид, поэтому в регионе продолжается работа по восстановлению памятников и благоустройству территорий вокруг них, пишет официальный сайт Алтайского края.
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