В Алтайском крае мужчина сбросил жену с инвалидностью в подвал и избил ее до смерти

Житель Бийска бросил в подвал жену с инвалидностью и избил ее до смерти, сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в начале апреля 56-летний мужчина у себя дома распивал спиртное. Он жестоко избил 68-летнюю жену, которая не могла самостоятельно передвигаться по состоянию здоровья, и сбросил ее в подвал.
На следующий день злоумышленник вынес потерпевшую из подвала и снова избил, нанеся не менее 20 ударов руками и обувью по голове и телу. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Причиной преступления стала пропажа денег. Против подозреваемого завели уголовное дело по статье, он признал вину. Дело направлено в суд.
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