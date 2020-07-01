Глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию а избирательном участке №227, который находится в здании средней общеобразовательной школы №1, пишет пресс-служба городской мэрии. Кроме того, он проголосовал и за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести".
"Сегодня очень важный день для истории нашей страны. Вносимые поправки в Основной Закон приведут его в соответствие с сегодняшними реалиями, закрепят социальные, политические и экономические гарантии. Сегодня мы голосуем не только за обновленную Конституцию, но и за наше будущее, за стабильность, безопасность, устойчивое экономическое развитие, уверенность в завтрашнем дне", — отметил глава города.
Ранее в голосовании принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Поскольку он находится на самоизоляции, члены УИК приезжали к нему на дом.
Комментарии
Уверенность в завтрашнем дне начинается с повышения ЖКХ. Железобетонная уверенность, только что то она не нравится. Мгновенное светлое будущее.
На счет ЖКХ - это вы не адресу. Тарифы все у нас устанавливает краевого управление по тарифам - это с них нужно спрашивать и драть. У них вечно все в пределах нормы. А то, что за отопление в своем шипуново я плачу по 5 тысяч рублей в месяц, никого не волнует.
Я тоже проголосовал за трудовую доблесть Барнаула потому что внёс свой очень скромный вклад в неё.
Этот персонаж ни снег ни пыль в ауле не убирает
А населению его голосовалка важна???
А почему никто не показывает, как голосует Мария Прусакова. наверняка, это было бы интересно....
Трудовую доблесть барыгам сдали под торговые центры
Иваны не помнящие родства
Фиг с ней с Прусаковой, где Томенко?