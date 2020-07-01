Прокуратура закрыла приют для пенсионеров и инвалидов в Алтайском крае

По решению прокуратуры Алтайского края на время проведения проверки был закрыт Центр социальной помощи "Приют". Граждан, проживающих на его территории, по собственному желанию перевели в краевые государственные учреждения социального обслуживания, рассказали в ведомстве.
Организация оказывала услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме с нарушением санитарно-эпидемиологических норм и законодательства в области пожарной безопасности. В частости, дверь эвакуационного выхода была заблокирована, на путях эвакуации имелась сгораемая отделка пола и стен, не установлена система пожарной сигнализации, отсутствовали огнетушители.
Виновное лицо привлекли к административной ответственности, а в приюте проводится проверка.
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