Карантин из-за бубонной чумы ввели на границе с Горным Алтаем

В монгольской провинции рядом с российской границей ввели карантин из-за бубонной чумы, которой заразились два человека, сообщает издание CentralAsia.
"27-летний житель сомона Цэцэг в аймаке Ховд был доставлен в больницу в воскресенье после того, как съел мясо сурка. Молодая женщина находится на лечении и в критическом состоянии. Похоже, что она была в прямом контакте с более чем 60 человек и косвенно с более чем 400 человек", — гласит текст публикации.
Провинция расположена в Западной Монголии. Она граничит с российскими республиками Алтай и Тыва. Власти принимают все возможные меры, чтобы инфекция не распространялась дальше.
Бубонная чума – смертельно опасное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis. Разносчиками инфекции являются сурки, мыши и крысы. От грызунов бактерия передается блохам, которые при укусе могут заразить человека.
При заражении бубонной чумой поднимается температура, лимфатические узлы воспаляются и превращаются в "бубоны" – твердые образования, заполненные гноем и кровью. Когда "шишки" лопаются, на их месте образуются язвы.
Как ранее писал amic.ru, вспышку бубонной чумы в Западной Монголии уже фиксировали в этом году. Она случилась весной.
Комментарии
Зачем карантин? Давайте приобретать иммунитет от бубонной чумы! Коллективный, стадный.
заголовок жжжёт!
2.07.2020 12:51
- гость -
Давайте) Особенно с учетом того, что он не вырабатывается. По крайней мере, не такой, чтобы предотвратить повторное заражение) Надо местным антипри подкинуть идейку, пусть задружат с бактерией чумы)
2.07.2020 13:02
- гость -
Давайте) Особенно с учетом того, что он не вырабатывается. По крайней мере, не такой, чтобы предотвратить повторное заражение) Надо местным антипри подкинуть идейку, пусть задружат с бактерией чумы)
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Да они уже морально готовы поддержать любой эксперимент над местным населением. Живого расходного материала не жаль.
как карантин? всего ж 2 человека? Давайте на ссамоизоляцию ))))
2.07.2020 13:17
krash
Вы, батенька, представляете себе, что такое чума? Нет, ее сейчас, конечно, лечат, но блин...У нее ж и инкубационный период есть, оно надо потом отлавливать ее на своей территории?