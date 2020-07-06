Австралийские стоматологи рассказали, какие серьезные заболевания можно определить по состоянию языка. Об этом сообщает "Лента.ру". со ссылкой на Daily Mail.
Как объяснили специалисты, белый налет обычно появляется из-за несоблюдения гигиены полости рта, курения или частого употребления алкоголя. Однако если он сохраняется больше двух недель, то такой симптом может говорить о дрожжевой инфекции или лейкоплакии.
Покраснение языка наблюдается из-за стресса или недостатка фолиевой кислоты или витамина B12. Кроме того, подобный симптом характерен для аллергических реакций, острого фарингита или скарлатины.
Как отметили стоматологи, курящие люди старше 40 лет подвергаются повышенному риску рака ротовой полости. Он может выглядеть как незаживающая рана или бугорок, а сопутствующими симптомами служат кровотечения, онемения языка и появление красных или белых пятен.
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