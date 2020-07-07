Барнаульцев приглашают почитать стихи на улице

Барнаульский психолог, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Шишмарев приглашает местных жителей к памятнику Ленина на площади Свободы, чтобы заняться чтением стихов. Об этом он рассказал корреспонденту amic.ru.
По его словам, жителям краевой столицы пора "развеяться и отвлечься от мыслей о коронавируса".
"Первая цель – это сделать какую-нибудь веселую, прикольную "движуху", — уточняет Шишмарев. – Во-вторых, повспоминать какие-нибудь стихи, рассказать свои любимые стихи, соответственно, поднять культуру и настроение. В-третьих, потренироваться в публичных выступлениях. Чтобы люди становились более уверенными, раскованными, преодолевали свои страхи и расширяли зону комфорта".
По словам психолога, он примерно раз в полгода проводит подобные флешмобы, вовлекая в них в том числе и прохожих. Практически каждый из них боится публичных выступлений, но некоторым удается преодолеть свой страх, утверждает Шишмарев.
"Я восхищаюсь всегда такими людьми, которые практически без подготовки встали и рассказали какое-нибудь стихотворение. Это всегда меня удивляет и радует", — признался психолог.
По его словам, такое, на первый взгляд, незначительное событие может изменить жизнь человека.
"Стихи несут в себе глубокий смысл и меняют жизнь людей. Можно просто постоять, послушать и уже на душе как-то веселее, добрее, — пояснил Шишмарев. – Если вы выразите себя, вы запустите в себе новую энергию, новую силу. И это точно останется в памяти на долгие-долгие годы".
Мероприятие пройдет 7 июля с 18:30 до 19:00. Участие в нем бесплатно.
Комментарии
А как же запрет на массовые мероприятия?
на площади Свободы нет памятника Ленину.. есть только репрессированным... Так что вполне закономерно, если после массового мероприятия последуют репрессии.. Или что он имел ввиду? "Мы оба были.. я у аптеки.. а я в кино искала вас.. так значит завтра.. на том же месте в тот же час!"
А где на площади Свободы памятник Ленину???