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Барнаульцев приглашают почитать стихи на улице

, ИА "Амител"
Необычный флешмоб пройдет на площади Свободы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаульский психолог, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Шишмарев приглашает местных жителей к памятнику Ленина на площади Свободы, чтобы заняться чтением стихов. Об этом он рассказал корреспонденту amic.ru.

По его словам, жителям краевой столицы пора "развеяться и отвлечься от мыслей о коронавируса".

"Первая цель – это сделать какую-нибудь веселую, прикольную "движуху", — уточняет Шишмарев. – Во-вторых, повспоминать какие-нибудь стихи, рассказать свои любимые стихи, соответственно, поднять культуру и настроение. В-третьих, потренироваться в публичных выступлениях. Чтобы люди становились более уверенными, раскованными, преодолевали свои страхи и расширяли зону комфорта".

По словам психолога, он примерно раз в полгода проводит подобные флешмобы, вовлекая в них в том числе и прохожих. Практически каждый из них боится публичных выступлений, но некоторым удается преодолеть свой страх, утверждает Шишмарев.

"Я восхищаюсь всегда такими людьми, которые практически без подготовки встали и рассказали какое-нибудь стихотворение. Это всегда меня удивляет и радует", — признался психолог.

По его словам, такое, на первый взгляд, незначительное событие может изменить жизнь человека.

"Стихи несут в себе глубокий смысл и меняют жизнь людей. Можно просто постоять, послушать и уже на душе как-то веселее, добрее, — пояснил Шишмарев. – Если вы выразите себя, вы запустите в себе новую энергию, новую силу. И это точно останется в памяти на долгие-долгие годы".

Мероприятие пройдет 7 июля с 18:30 до 19:00. Участие в нем бесплатно.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.07.2020 07:59
- гость -

А как же запрет на массовые мероприятия?

7.07.2020 08:51
- гость -

на площади Свободы нет памятника Ленину.. есть только репрессированным... Так что вполне закономерно, если после массового мероприятия последуют репрессии.. Или что он имел ввиду? "Мы оба были.. я у аптеки.. а я в кино искала вас.. так значит завтра.. на том же месте в тот же час!"

7.07.2020 09:19
- гость -

А где на площади Свободы памятник Ленину???

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