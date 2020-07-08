"Авиафлот" запустил новые маршруты из Барнаула в Яровое и Горный Алтай

Компания "Авиафлот" открывает с 10 июля два заказных рейса из столицы Алтайского края в курортный город Яровое, а также в соседний регион – Республику Алтай. Комфортабельные автобусы будут ходить раз в неделю. Отправление — каждую пятницу в 7:00 от офиса компании по адресу пр. Ленина 107. Обратные рейсы в Барнаул каждое воскресенье.
Услуги осуществляет опытный лицензированный перевозчик и водители с большим стажем. Вместительность автобусов: от 11 до 35 посадочных мест в зависимости от группы. Есть все необходимые условия для перевозки детей.
Стоимость доставки туда обратно и в Горный Алтай и в Яровое 1800 рублей. Помимо этого есть возможность приобрести тур выходного дня за 4200 рублей. Это стоимость на человека, которая включает доставку туда-обратно, проживание с пятницы по воскресенье и обзорную экскурсию в Чемале.
По словам руководителя компании Алексея Малышева, обзорная экскурсия по Чемалу в подарок предоставляется всем купившим билет до Горного Алтая.
Оформить услугу можно в любом офисе продаж туристической компании "Авиафлот".
Комментарии
Странное расписание
На стенде - в пятницу, в тексте - в субботу.
Еще более странно, в рекламе написано отправление из Барнаула в пятницу, а в статье в субботу)))
с регистрациями, досмотрами-осмотрами посадками посчитайте сколько времени будет уходить
8.07.2020 11:33
- гость -
Подскажите, а какие регистрации, досмотры-осмотры на автобусный рейс?)))
Или новые правила?
8.07.2020 11:42
- гость -
Да все потому, что 99,99% читать не умеют и путают местечковую мутнобарыжную контору по продаже билетов и туров с авиакомпанией АФЛ