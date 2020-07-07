Власти США вслед за Индией могут заблокировать TikTok на территории страны

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность запрета на использование приложения TikTok в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы относимся к этому очень серьёзно и, безусловно, рассматриваем это", — цитирует Помпео RT.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли власти по примеру Индии блокировать китайские приложения, в том числе TikTok на территории страны.
"Что касается китайских приложений, установленных на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединённые Штаты сделают всё как надо", — пояснил госсекретарь.
Он добавил, что рекомендует использовать TikTok только в том случае, если пользователь хочет, чтобы его данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".
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