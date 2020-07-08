Cyber Polygon 2020: отражать кибератаки и защищать свои данные научат в режиме онлайн

Количество киберпреступлений в мире к концу 2020 года может вырасти на 30%, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Эксперты связывают это с глобальной цифровизацией, которая в свою очередь спровоцирована пандемией. Согласно прогнозам ВЭФ, ущерб от действий киберпреступников к 2030 году может составить 90 триллионов долларов. А по оценкам Сбербанка, потери отечественной экономики от киберпреступников уже в 2021 году могут составить порядка 7 трлн рублей.

Сегодня, 8 июля, Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума и Группы Сбербанк проводит международный тренинг Cyber Polygon 2020, который позволяет организациям проверить уровень своей устойчивости к киберугрозам и поделиться опытом в борьбе с ними.

Тренинг проходит ежегодно, но, как подчеркнул Станислав Кузнецов, в этом году он будет особенным: в Cyber Polygon впервые примут участие и коммерческие компании, и государственные структуры, и даже правоохранительные органы. А партнером Cyber Polygon выступил Интерпол.

"То, что мы соберемся в такой доверительной среде, поможет нам понять, что мы можем сделать в сфере кибербезопасности. В рамках этого мероприятия мы повышаем киберграмотность, информированность о киберпреступности", – сообщил директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс.

Также он отметил, что часто именно от действий сотрудников организаций, подвергшихся атаке, зависит расследование подобных преступлений. Ведь именно они первыми узнают о нападении и могут отследить данные, которые помогут найти хакеров. А поэтому важно наладить плотное взаимодействия между компаниями и правоохранителями.

"Мы должны быть готовы к неожиданным кризисам как с точки зрения личной, так и корпоративной безопасности. Именно эти вопросы будут в фокусе нашего тренинга", – подчеркнул Станислав Кузнецов.

Как будет проходить Cyber Polygon

Cyber Polygon 2020 поделен на два блока. Первый рассчитан на широкую аудиторию, в том числе для руководителей компаний и нетехнических специалистов. Здесь состоится онлайн-трансляция с экспертами по цифровизации.

Откроет тренинг председатель правительства России Михаил Мишустин. С докладом выступит и другой почетный гость Cyber Polygon — руководитель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб.

В числе экспертов Cyber Polygon — председатель правления Сбербанка Герман Греф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, телеведущий Владимир Познер, основатель и директор Thinking the Unthinkable Ник Гоуинг, а также старший вице-президент компании Visa Гектор Родригез.

Эксперты расскажут о новых киберугрозах и поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак.

Второй блок тренинга рассчитан на команды участников. Согласно "легенде", им предстоит защитить данные некой организации, предотвратить их кражу, а также расследовать инцидент и собрать нужную информацию, чтобы передать ее в правоохранительные органы.

Участие в Cyber Polygon примут более 100 команд из 29 стран мира. По словам Кузнецова, к сожалению, в этом году команды из Сибири на участие в тренинге не заявлялись.

Cyber Polygon 2020 начался в 12:00 по московскому времени (16-00 по местному). Присоединиться к мероприятию можно на сайте https://cyberpolygon.com/ru/. Рабочим языком киберполигона стал английский, но идет синхронный перевод на русский.