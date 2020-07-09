Часть барнаульцев останется без горячей воды на три недели

С 13 июля специалисты СГК начнут гидравлические испытания тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Об этом сообщила пресс-служба компании.
970 километров трубопровода будут проверять на прочность с 13 по 20 июля. После завершения испытаний специалисты займутся устранением повреждений и проведением плановых ремонтов на тепловых сетях контура. Предполагается, что этот этап будет проходить с 21 июля по 3 августа.
Отмечается, что горячая вода в домах будет отключена на весь период проведения работ. Проверить, попадает ли тот или иной дом под отключение, можно с помощью специальной карты. Воды не будет у потребителей зеленого контура.
Комментарии
На прочность проверяется терпение жителей. На участке менять две трубы более 3 недель -такая оперативность только в АК быть может