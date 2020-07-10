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Американский полицейский сбежал из США в Россию и снял ролик про Барнаул

, ИА "Амител"
Джон Марк Дуган похвалил город и его жителей

Бывший полицейский Джон Марк Дуган в 2016 году попросил политического убежища в России и перебрался сюда на постоянное место жительства. Через некоторое время он доехал до Барнаула.

Город понравился американцу так сильно, что он даже решил снять о нем сюжет. Джон отметил, что Барнаул — это прекрасный город, а его жители — приятные люди, пишет МК.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.07.2020 08:55
CALIBR

Интересует причина, по которой предоставлено политическое убежище американцу, смазавшему пятки касторкой ради покинуть берега Гудзона.

Первые секунды видео говорят,что автор не очень лестно представляет настоящее Барнаула ,ведь на переднем плане берег , заваленный спиленными деревьями, даже отдалённо не претендующий на пляж в конкретном понимании этого значения.Да и противоположный берег, отнюдь не пляжная зона .
Вывод : американец троллит и горожан и город.

10.07.2020 09:07
гость

Бывший полицейский Джон Марк Дуган в 2016 году попросил политического убежища в России

Может расист? Убил негра и убежал?

10.07.2020 09:11
ололо

кал головного мозга дтктд
окунь, выдыхай

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