Алтайский футболист помог своей команде выиграть матч чемпионата России

Уроженец Алтайского края помог своей команде выиграть матч чемпионата России по футболу. Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин оставил свои ворота "сухими" в домашнем поединке 27-го тура РПЛ против "Краснодара", который состоялся накануне, 9 июля. В итоге "Рубин" одержал победу со счетом 1:0, а самого Дюпина издание "Спорт-Экспресс" признало лучшим игроком встречи. После этого успеха казанцы поднялись на девятое место турнирной таблицы.
Напомним, Дюпин начинал свою карьеру в барнаульском "Динамо". Затем играл за "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), СКА (Хабаровск), "Кубань" (Краснодар), "Анжи" (Махачкала). Летом прошлого года Дюпин стал игроком "Рубина".
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