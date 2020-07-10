Полицейские задержали закладчиков с крупной партией наркотиков в Алтайском крае

В Бийске правоохранители задержали подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков во время обыска закладок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
"По предварительным данным, в июне этого года двое жителей одного из населенных пунктов Мамонтовского района 1991 годов рождения приехали в краевую столицу на заработки и устроились закладчиками в интернет-магазин. В тайниках они забирали оптовые партии наркотиков, на съемной квартире фасовали их на мелкие партии весом от одного до пяти граммов и размещали закладки в укромных местах", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что подозреваемые сбывали запрещенные вещества в Бийске и Барнауле, передвигаясь на легковом автомобиле. Места расположения закладок они фотографировали и отправляли снимки вместе с координатами покупателям.
Полицейские изъяли около 250 граммов наркотических веществ синтетического происхождения, а также весы, ноутбук, сотовые телефоны, банковские карты и автомобиль Toyota.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.
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