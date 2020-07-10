Житель Алтайского края убил знакомую за то, что она не хотела уходить домой

Неоднократно судимого 44-летнего жителя Калманского района обвиняют в убийстве местной жительницы, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в апреле 2020 года в одном из сел муниципалитета обвиняемый распивал горячительные напитки в компании знакомых в доме сожительницы. Во время застолья между мужчиной и одной из гостий возникла ссора: женщина не хотела уходить из дома.
В итоге мужчина не выдержал и ударил ее топорищем не менее 60 раз. От полученных травм 45-летняя потерпевшая скончалась на месте.
Отмечается, что ранее судимого обвиняемого уже привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Во время следствия он признал свою вину, а уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
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