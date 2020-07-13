Глава Центробанка России опровергла возможность деноминации рубля

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина опровергла публикации о возможной деноминации рубля. Об этом сообщает РИА "Новости".
Глава Банка России подчеркнула, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.
"У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", – заявила Набиуллина на выступлении в Совете Федерации.
Как ранее сообщил amic.ru, глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля в 100 раз. По его мнению, это позволит решить проблему большого объема наличных.
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