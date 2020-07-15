Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 15 июля

В среду, 15 июля, на территории Алтайского края установится жаркая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, в крае температура воздуха днем составит от +26°С до +31°С. Преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле, как и в целом по региону, преимущественно без осадков. Воздух в краевой столице прогреется до +26°С... +28°С, а скорость северо-восточного ветра не превысит 10 м/с.
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