Сибирские ученые первыми в России получили антитела к коронавирусу

Новосибирские ученые первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал "Сибирский цирюльник".
По информации канала, успеха добились сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН. В дальнейшем наработки послужат основой для создания средств специфических препаратов для профилактики COVID-19.
Кроме того, результаты станут материалом для изучения особенностей защитного иммунитета организма при коронавирусной инфекции и смогут быть использованы при совершенствовании вакцин.
Напомним, что 12 июля в России завершились испытания вакцины от коронавируса. У добровольцев не обнаружили никаких негативных признаков воздействия препарата.
Комментарии
Новосибирские ученые первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус
Так вот почему в Новосибе обстановка лучше, люди дисциплинированней, вирусологи умней
Может еще власть умней?
ну прям ничего себе