СМИ: Душевнобольной барнаулец пришел устраиваться на работу экстрасенсом в Кремль

Душевнобольной житель Алтайского края пытался попасть в Кремль, чтобы устроиться на работу экстрасенсом, пишет "МК". Его доставили в психиатрическую клинику.
Сначала 38-летний мужчина рассказал о планах своей матери. Женщина не удивилась словам сына, так как шесть лет назад после тяжелого развода с женой ему поставили диагноз "шизофрения".
Несколько лет назад он начал говорить о том, что обладает даром предвидения и заявлял, что разговаривал с представителями семьи Романовых. Мужчина пытался поступить в академию ФСБ и устроиться экстрасенсом в Кремль, а посте того, как ему это не удалось, начал писать письма на имя президента.
На днях он заявил, что ему назначили встречу у Спасских ворот и обещал вернуться домой к вечеру. Когда сын не вернулся, мать забила тревогу и узнала, что его положили в психиатрическую больницу.
Комментарии