Карьера в нефтегазе: где в Сибири готовят специалистов мирового уровня

Пять российских вузов вошли в первый международный предметный рейтинг QS Subject Engineering – Petroleum (нефтегазовое дело). Лучшая позиция у Томского политехнического университета – 26-е место, МГУ расположился на 42-м, СПбГУ, НГУ и КФУ вошли в группу 51-75. Томский политехнический университет набрал наибольшее количество баллов по критериям "мнение работодателей" и "академическая репутация".

"ТПУ оказался в рейтинге выше столичных и профильных университетов – значит, мы эффективно используем ресурсы и вкладываемся в конечный результат. Кроме того, огромный вклад внесли наши преподаватели, которые делятся своими знаниями и профессиональными навыками со студентами", – рассказал проректор ТПУ по технологическому развитию и предпринимательству Артем Боев.

Где проходит практика студентов?

Самый крупный партнер ТПУ, где проходит обучение и трудоустройство студентов, – это ПАО "Газпром нефть". Эксперты Томского "политеха" отмечают: в сотрудничестве с ним вуз и сам активно развивается. "Газпром нефть" заинтересована в долгосрочном партнерстве в области НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и в образовательной сфере.

Также сибирский инженерный вуз реализует проекты с "Роснефтью", "Иркутской нефтяной компанией", "Лукойлом" и другими крупными игроками рынка. В числе сотрудников этих компаний-недропользователей много выпускников университета. Молодые специалисты, окончившие ТПУ, находят работу и за рубежом.

Обучение за рубежом

В ТПУ можно получить диплом одного из известнейших университетов Великобритании – Heriot-Watt. У томского и британского вузов есть две магистерские программы, которые были высоко оценены ведущими компаниями нефтегазовой отрасли, а также бакалаврская программа двойного диплома "Нефтегазовое дело". С 2001 года выпускниками центра Heriot-Watt ТПУ стали более тысячи человек.

"Ежегодно от нефтяных компаний приходит множество заявок на трудоустройство студентов, обучающихся по программам центра. Как правило, все получают приглашение на работу еще до окончания учебы. Затем уже действующие сотрудники нефтегазовых компаний приходят в университет на программы повышения квалификации и переподготовки", – рассказывает директор центра Heriot-Watt в ТПУ Валерий Рукавишников.

Подготовка бакалавров и магистров в Томском "политехе" ведется по направлению "Нефтегазовое дело". Оно стабильно входит в топ-5 самых востребованных у абитуриентов ТПУ направлений.

А в последние годы "политех" активно развивает и другие междисциплинарные направления: машинное обучение в области геологии и разработки месторождений, нефтепромысловая химия, геохимические исследования и многие другие.

Как поступить в ТПУ?

В 2020 году в Томском политехническом университете открыто 1350 бюджетных мест по 32 направлениям бакалавриата и специалитета, а также 1151 бюджетное место по 33 направлениям магистратуры.

Приемная кампания в Томском "политехе" началась 20 июня. Подать документы можно онлайн на официальном сайте ТПУ и на портале единых государственных услуг. До 18 августа вуз принимает заявления от граждан России, поступающих на очную и очно-заочную форму обучения в бакалавриат либо специалитет по результатам ЕГЭ. Подать заявление на поступление в магистратуру можно до 14 августа.

Консультации абитуриентов ведутся по телефону горячей линии: 8-800-550-48-23 (для звонков из РФ), +7-3822-701-602 (для звонков из KZ и стран СНГ), а также по электронной почте postupai@tpu.ru. Кроме того, будущие студенты ТПУ могут задавать вопросы в социальных сетях.