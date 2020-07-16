В Алтайском крае умерла от ожогов восьмимесячная девочка

В одном из сел Павловского района скончалась 8-месячная девочка из-за неосторожности родителей, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Инцидент произошел вечером 12 июля. Ребенок, находясь дома, опрокинул на себя ведро с горячей водой и получил ожоги всех частей тела. Спустя несколько дней младенец скончался в больнице.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается.
В ведомстве напоминают родителям о необходимости пристально следить за своими малолетними детьми и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать печальных последствий.
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