"Первобытный PR". Барнаульский ресторан благоустроил территорию рядом с верандой

Фото: instagram.com/mestopast
Барнаульский ресторан "Место Пасты" благоустроил территорию у своей веранды. Теперь для посетителей заведения открывается прекрасный вид на уютную клумбу — с горшками и белым щебнем.
"Из всех способов рекламы и PR мы выбрали самый древний, возможно, даже первобытный... Мы глубоко убеждены в том, что лучший рекламный щит — это ландшафт или сделанный заново тротуар, лучший видеосюжет — это ваши публикации под гирляндой, а лучшие статьи — рассказы из уст в уста о "Месте". Сегодня мы и Барнаул стали еще чуточку лучше", — рассказали в Instagram-аккаунте ресторана.
В заведении признались, что не планируют останавливаться на достигнутом и призвали коллег-предпринимателей делать то же самое — благоустраивать городскую среду.
Напомним, что работа летних веранд кафе и ресторанов разрешена в Алтайском крае с 26 июля.
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