В России предложили штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей

За нарушение тишины в многоквартирном доме могут ввести штраф в размере до 50 тысяч рублей, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Его слова приводит "Парламентская газета".
Политик сообщил, что члены нижней палаты рассмотрят инициативу во время осенней сессии. "На федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей", — заявил Выборный.
При этом время тишины каждый регион будет устанавливать в зависимости от местных особенностей, в том числе от времени наступления темноты, подчеркнул парламентарий.
Комментарии
а где средний класс возмёт эти 50тыс из своего бюджета - грабить на улицу прохожих пойдёт или как?!?!?!
И что значит чишина, как будет определятся превышение, чем сами люди должны себя контроллировать чтобы не превысить ненароком?!?!?!
А чего многоквартирный дом - когда чушканы по синеве во дворе полночи орут - норм что ли? Да и штраф не должен быть особо большим - он должен быть неотвратимым, в первую очередь.