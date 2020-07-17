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Страшнейшие болезни Средневековья, которые держат людей в ужасе в наши дни

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
В Cредние века одна болезнь могла унести жизни целых городов

Чума, холера, тиф, проказа. Признайтесь, содрогнулись при виде этих слов? Мы тоже. Хотя сейчас многие из этих болезней прошлого успешно лечатся, они до сих пор вызывают тревогу. Все потому, что недуги Средневековья уносили миллионы жизней. И умирали наши предки порой долгой и мучительной смертью. А вот некоторые болезни были в моде (да-да) и ими даже мечтали заразиться (нет, вы не ослышались).

Какие из жутких хворей Средних веков дошли до наших дней, какие из них лечатся простой водой, а от каких до сих пор не могут найти лекарство – в инфографике amic.ru.

Чтобы увеличить картинку, нажмите на нее.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

17.07.2020 09:34
- гость -

Есть ещё одна болезть - на кого бы залесть...

17.07.2020 09:54
- гость -

А нечего рыться в чужих могилах! Какой в этом смысл. Вот и получите.

17.07.2020 10:15
Eugene

17.07.2020 09:54
- гость

Верующий, поди?

17.07.2020 10:21
Старый Мельник

Красивая инфографика, однако

17.07.2020 10:37
- гость -

Сжигать нужно, как наши настоящие предки...

17.07.2020 10:45
- гость -

После ещё одной реформы в медицине вернутся и эти болезни.

17.07.2020 10:48
Митенька ржевский

Как страшно жить...

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