Россияне смогут бесплатно получить гектар земли в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить до одного гектара земли в Арктике. Об этом сообщает сайт Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Для граждан России будут доступны участки на сухопутной территории Арктики: в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, в Коми и Карелии.
Для граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, в первые пять лет пользование данными участками будет бесплатным, а затем нужно будет оформить землю в собственность или долгосрочную аренду.
Комментарии
а чё не на луне?
один гектар маловато будет
Нефтегазоносные участки е?
Но есть одно НО - каждую неделю нужно убирать снег на участке...
Тут уж как повезет!
17.07.2020 16:15
- гость -
лишь бы не скалы
В Краснодарском или Ставрополье дайте мне гектар на этих условиях а себе на севере возьмите...
Нефтегазоносные? Даже если на твоем гектаре найдут и нефть и газ и золото с алмазами-ничего ты не получишь...
А пулю в лоб!?