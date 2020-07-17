Алтайский Сбербанк оценил рост онлайн-платежей в пандемию

В Алтайском отделении ПАО Сбербанк оценили популярность дистанционных каналов и видов онлайн-платежей в период пандемии коронавируса. Всего с апреля по июнь клиенты Сбербанка в Алтайском крае и Республике Алтай совершили 4,5 млн онлайн-платежей. Это на 500 тысяч транзакций больше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными каналами в период пандемии стали мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" и услуга автоплатежа.
Наибольший рост по количеству платежей зафиксирован в таких сферах, как жилищно-коммунальные услуги, электроэнергия и интернет. Доля оплат жилищно-коммунальных услуг через дистанционные каналы выросла на 8% и составила почти 70%.
"В период пандемии жители Алтайского края и Республики Алтай по достоинству оценили технологические возможности банка. Мы отмечаем увеличение интереса к дистанционным каналам оплаты услуг среди клиентов отделения. Провести онлайн-платеж сейчас – не просто очень удобно, но и безопасно. Сбербанк много делает для повышения финансовой грамотности населения, в том числе и в сфере удаленных платежей, поэтому мы выступили спонсором онлайн-проекта "Безналичный мир". Его участники могут стать обладателями большого числа полезных призов от компаний экосистемы Сбербанка, суперприз игры – iPhone 11. Чтобы стать участником и претендовать на выигрыш, достаточно до 29 июля оплатить коммунальные услуги не менее чем на 500 рублей и подписаться на паблик fin.stream в "Инстаграме", после чего выполнять задания викторины, а 1 августа принять участие в стриме и получить возможность выиграть главный приз", – отметил Максим Бауков, заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк.
Удаленные способы оплаты услуг ЖКХ не требуют посещения банка или офиса управляющей компании. Произвести оплату можно через веб и мобильную версию "Сбербанк Онлайн", а также при помощи сервиса автоплатежей. Для проведения оплаты совсем не обязательно вводить банковские реквизиты. Возможно, например, отсканировать QR-код с квитанции либо воспользоваться сервисом "поиск по адресу".