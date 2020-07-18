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Новости

Около 10 тысяч жителей Хабаровска вышли на акцию в поддержку Фургала

, ИА "Амител"
В мэрии сообщили, что митинг прошел спокойно
Фото: twitter.com/atheist_blog_vk

Фото: twitter.com/atheist_blog_vk

В субботу, 18 июля, в Хабаровске на площади имени Ленина состоялся несанкционированный митинг против ареста губернатора Сергея Фургала. Как сообщает пресс-служба мэрии, в самом начале на акцию вышли до 10 тысяч человек, что почти на треть меньше, чем в прошлые выходные.

Жители по-прежнему требовали освободить главу региона из московского СИЗО. При этом сотрудники полиции в акцию не вмешивались и никого не задерживали. Кроме того, правоохранители раздавали всем участникам митинга защитные маски.

Судя по записям из социальных сетей, митингующие выступали под такими лозунгами как "Фургала отстоим" и "Фургал — наш выбор". Некоторые активисты использовали громкоговорители.

Как ранее сообщал amic.ru, 9 июля Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его доставили в Москву для следственных действий. По данным ведомства, глава региона стал организатором убийств, а также покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На следующий день жители Хабаровска устроили массовое шествие в поддержку задержанного.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.07.2020 18:01
- гость -

ФУРГАЛ, КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

18.07.2020 18:01
- гость -

Я утром проснулся,чувствсвую, что-то неладно со мною,подумал,уж не Фургал ли я?Звоню своему другу Калибру:"Ты ничего чувствуешь?"А он мне:"Чувствую".А я вона как события развиваются...

18.07.2020 18:06
- гость -



Засверкала планета под названием Хабаровск. Ну а путин, как всегда, в батискафе

18.07.2020 18:13
CALIBR

По оценкам независимых источников , сегодня - самая многочисленная манифестация хабаровчан.

"В акции в субботу приняли участие, по разным оценкам, от пятнадцати до пятидесяти тысяч человек. Официальных оценок от полиции пока не поступало. Участники собрались на площади Ленина в центре города перед зданием регионального правительства и прошлись шествием по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Полиция не вмешивалась в происходящее".

18.07.2020 18:16
- гость -

18.07.2020 18:13
CALIBR

"....Полиция не вмешивалась в происходящее".

верность полиции и Росгвардии прямо пропорциональна численности протеста

18.07.2020 18:20
- гость -

И это непросто так случается.Как говорят в нашем с Калибром народе,просто так и чирей на жопе не вскочет.Будем дальше смотреть с Калибром и лохматым.

18.07.2020 18:20
- гость -

Они уже достаточно митинговали чтобы понять что в москве их не слышат. Фургала им не вернут. Его или тайком засудят или запытают. Самый правильный вариант, в соответствии с конституцией России, статьёй 3, жителям Хабаровского края устроить выборы и выбрать нового губернатора, без команды с кремля. Уверен, в Хабаровским крае есть достойные, образованные и порядочные люди.

18.07.2020 18:21
CALIBR

верность полиции и Росгвардии прямо пропорциональна численности протеста
+++++++++++++++++
Сдаётся мне , там всё сложней.Будем смотреть.

18.07.2020 18:25
- гость -

18.07.2020 18:20
- гость -
А лохматый это кто?

18.07.2020 18:27
- гость -

Ка вы не понимаете,вот именно достойные,порядочные и образованные люди и вышли на площадь.У них у всех чистые лица.Кто может про них может сказать что они согнанные бараны?

18.07.2020 18:27
CALIBR

18.07.2020 18:20
- гость -
Они уже достаточно митинговали чтобы понять что в москве их не слышат.
++++++++++++++
Думают затяжной думкой в Москве .Пока указ об отстранении не подписан.

18.07.2020 18:28
Гость

СВОБОДУ ФУРГАЛУ!!! ХАБАРОВСК ДЕРЖИСЬ!!!

18.07.2020 18:29
- гость -

Какие 10000???
Откройте тикток Ютьюб...
Скрывают реальные цифры ссыкуны

18.07.2020 18:30
- гость -

18.07.2020 18:28
Гость,за что держаться?

18.07.2020 18:32
- гость -

Владимир Владимирович, а у вас фургал вскочил..........

18.07.2020 18:37
- гость -

Любому не барану дашь дощечку в руки-тот сразу :Я фургал,я фургал.
Помню как-то лежали мы совсем непродолжительное время с Калибром в одной палате.
Он ночью встанет,сунет два пальца в розетку и говорит:"Я торшер,я торшер"
И представьте,какогО мне было при свете спать?Совсем измучился.

18.07.2020 18:38
- гость -

Думают затяжной думкой в Москве .Пока указ об отстранении не подписан.

Что тут думать? Зачем его подписывать сегодня разжигая протест? Это можно и через год сделать.

18.07.2020 18:41
- гость -

ребятки из фургаловской команды не понимают, что после этого им в России жизни не будет? Зарабатывают себе статус политбеженцев, чтобы их потом по подобным обвинениям из-за рубежа не выдали?

18.07.2020 18:42
- гость -


18.07.2020 18:27
CALIBR

"..Думают затяжной думкой в Москве .Пока указ об отстранении не подписан"

К реальному умному протесту власть готова не больше, чем к встрече с инопланетянами
Они все сейчас бегают по кабинетам и выясняют, чья была идиотская затея с Хабаровском

18.07.2020 18:47
- гость -

18.07.2020 18:42
- гость -
Вот именно!Что умный протест,что планитяны,вещи в природе несуществующие.

18.07.2020 18:51
CALIBR

18.07.2020 18:42
- гость -
++++++++++++
Вполне вариант.
Полагаю,что московский ОМОН здесь не поможет, как было в случае с протестами во Владивостоке по поводу правого руля.

18.07.2020 18:57
CALIBR

18.07.2020 18:41
- гость -
ребятки из фургаловской команды не понимают, что после этого им в России жизни не будет? Зарабатывают себе статус политбеженцев, чтобы их потом по подобным обвинениям из-за рубежа не выдали?
+++++++++++++
Бред. Там не ЛДПР руководит - нет ни штаба, ни предводителей , призывающих на баррикады.

18.07.2020 18:58
- гость -

Я тоже думаю что хабаровский ОМОН откровенно слаб.До владивостокского ему ещё расти и расти,а до московского как до Китая раком.Так что где наша на пропадала.

18.07.2020 19:05
- гость -

Лохматый-это потной старый козлик,который гладил по ляжке анну ведуту тыльной стороной ладони.Что этот старый сатир выделывал с молоденькой Лесей Рябцевой,лучше не вспоминать на многоуважаемом нашем ресурсе.

18.07.2020 19:08
- гость -

Они все сейчас бегают по кабинетам и выясняют, чья была идиотская затея с Хабаровском

Это точно. Налоги подняли - тихо, пенсионный возраст увеличили - никто не вышел, коммунальные платежи подняли - и опять тишина, а вот арестовали губернатора и весь город поднялся.

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