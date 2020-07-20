В австрийской армии собак учат определять зараженных коронавирусом

Кинологи вооруженных сил Австрии начали обучать собак поиску людей, зараженных коронавирусом. Пока по новой программе тренируется только одна бельгийская овчарка, пишет "РГ".
"Станет ли эта специальная подготовка постоянной частью программы обучения в военном кинологическом центре, будет ясно только после испытаний. В любом случае я рада, что наши вооруженные силы так преданы делу обучения животных-компаньонов", – отметила министр обороны Клаудия Таннер.
По данным местных СМИ, для тренировок используются предметы с тем же запахом, который выделяется у человека, зараженного коронавирусом. Молекулы собирают из маски, в которую дышал инфицированный.
Австрия – не единственная страна, где приступили к подобной практике. Ранее обучать собак поиску больных начали в Чили. Предполагается, что пес может найти зараженного, даже если у него нет симптомов болезни.
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Люди, вы бараны