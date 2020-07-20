Меньше стресса и легкость в общении. Как чтение книг может улучшить качество жизни

СССР считался самой читающей страной в мире, но в современной России интерес к чтению падает. По словам экс-министра культуры Владимира Мединского, 35% россиян вообще не берут в руки книги после окончания школы. Ученые регулярно проводят исследования, как книги влияют на жизнь человека и развитие социума.
Меньше стресса
Интересный сюжет позволяет забыть о ежедневных проблемах, "переместиться" в другой мир. Специалисты университета Сассекса утверждают, что в борьбе со стрессом чтение на 68% эффективнее прогулок.
Профилактика болезни Альцгеймера
Ежедневное чтение заставляет мозг работать, что способствует зарождению новых нейронных связей. Так риск потерять рассудок уменьшается. Это особенно актуально для людей в возрасте за 50.
Борьба с бессонницей
Чтение в постели перед сном помогает уснуть быстрее. Особенно если процесс превращается в ритуал – почистить зубы, надеть пижаму и уютно устроиться с книгой.
Оттачивание социальных навыков
Книги расширяют кругозор, что полезно в общении и формулировании мыслей. Чем больше люди читают, тем легче могут поддержать беседу, независимо от того, что им нравится: чтение триллеров онлайн или томик Блока в печатном варианте.
Сегодня, чтобы погрузиться в чтение, не нужно выходить из дома, идти в книжный магазин, перебирать издания на полках. Достаточно подключить на своем смартфоне интернет и скачать то, что по душе в бесплатной библиотеке, доступ к которой открыт всем желающим.
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