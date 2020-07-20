Участок дороги в Алтайском крае перекроют 21 июля из-за военных колонн

Во вторник, 21 июля, в Алтайском крае временно перекроют движение по участку Чуйского тракта в связи с движением военных колонн, сообщили в региональной ГИБДД.
Проезд для всех видов транспорта ограничат с 03:50 до 06:45 на автодороге н.п. Сибирский — а/д Р-256 "Чуйский тракт" — а/д подъезд к н.п. Косиха — н.п. Сибирский.
В Госавтоинспекции просят с пониманием отнестись к временным ограничением и при возможности заранее спланировать маршрут объезда.
Ранее сообщалось, что с 20 по 27 июля в Барнауле перекроют участок ул. Попова из-за ремонта теплосетей. Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части нечетной стороны улицы в районе пересечения с ул. Юрина.
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