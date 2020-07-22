Включай и отмечай. Празднование Дня бокса пройдет в прямом эфире

В этом году международный День бокса пройдет в онлайн-формате. Все мероприятия можно посмотреть в прямом эфире 22 июля с 12:00 до 19:00 (по московскому времени). Трансляция будет организована на официальной странице Федерации бокса России в соцсети "ВКонтакте". На протяжении трех лет праздник проходил на Красной площади в Москве, но в этом году из-за пандемии было принято решение провести его удаленно.
В прямом эфире в социальной сети появятся известные боксеры, руководители международных федераций, главы федеральных и региональных отделений Федерации бокса России. Зрители смогут задать им вопросы – самые интересные будут озвучены.
В режиме реального времени будут проходить многочисленные розыгрыши и конкурсы, принять участие в них смогут все подписчики социальных сетей Федерации бокса России.
Под хештегом #BoxingEverywhere пройдет флешмоб, где спортсмены будут боксировать с тенью на фоне главных достопримечательностей своих городов, передавая эстафету спортсменам из других государств.
В рамках эфира будет анонсирован совместный клип петербургского рэп-проекта KREC и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга на песню "Везувий". Подытожит празднование Дня бокса концерт с известными поп-исполнителями.
С 2019 года День бокса официально признан в 204 странах. В России праздник пройдет под слоганом "Сильнее, чем вчера", который стал девизом для всех боксеров во время пандемии.
Комментарии