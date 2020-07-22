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Недоволен даже губернатор. Почему Чуйский тракт "встал" в рекордные пробки

, ИА "Амител"
В минувшие выходные количество автомобилей на дороге было в три раза больше, чем обычно. Все из-за отдыхающих и ремонта

Тысячи туристов, которые возвращались с отдыха из Республики Алтай 19 июля, по несколько часов преодолевали участок Чуйского тракта в районе села Усть-Муны – там идет капитальный ремонт моста через реку Муны. Для автомобилей была открыта только одна полоса. При этом из-за теплой погоды и снятия ограничительных мер количество автомобилей на трассе в этот день было в три раза больше, чем обычно. В итоге тысячи водителей часами стояли в многокилометровых пробках. На проблему уже обратили внимание власти, потребовав от дорожников не ремонтировать Чуйский тракт в выходные дни.  

Что произошло?

Тысячи человек рванули отдыхать в Горный Алтай, где наконец-то заработали турбазы. Туристов было так много, что на 462-м километре Чуйского тракта датчик зафиксировал 15 758 автомобилей в сутки, тогда как средняя интенсивность здесь около 5 тысяч машин. Усугубили ситуацию и работы по расширению до четырех полос всей дороги от Барнаула до Бийска, которые ведутся с начала весны. 

Дорожники решили работать днем и в выходные. Именно тогда, когда трасса сильно перегружена. Тяжелее всего автомобилистам давался участок в несколько километров в районе села Усть-Муны. Здесь идет капитальный ремонт моста. Проехать сейчас там можно только по одной полосе. Регулирует поток автомобилей либо светофор, либо регулировщик. В результате у моста в оба направления скапливалось большое количество машин и у водителей уходил час, чтобы проехать всего лишь километр. 

Как отреагировали власти?

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, узнав о пробках из соцсетей и СМИ, ужаснулся дорожному коллапсу, который может испортить все впечатления об отдыхе. Тут же он распорядился временно приостановить ремонтные работы и обратился к дорожным службам с просьбой не работать по пятницам и воскресеньям, когда туристы приезжают в Горный Алтай и возвращаются домой.

"Подрядчики оперативно изменили график ремонта, пообещав, что это не отразится на качестве работ", – заверили в пресс-службе главы Алтая. 

Как пробки объяснили в Упрдор "Алтай"?

В ведомстве пусть и с опозданием, но также признали, что решение вести работу по реконструкции днем было большой ошибкой. Дорожники пообещали пересмотреть график и постараться не работать в выходные дни. 

"По итогам сложившейся ситуации с ними провели дополнительный инструктаж, соблюдение этих требований взяли на особый контроль", – рассказали amic.ru в Упрдор "Алтай".

Однако в ведомстве отметили, что обеспечить проезд по двум полосам на наиболее проблемном участке – на мосту через Муны – просто невозможно. Работы ведутся с апреля и, учитывая масштабы, избежать пробок не получится. В результате капитального ремонта моста увеличится его пропускная способность. Грузоподъемность также доведут до нормативных параметров: раньше на участке действовало ограничение на проезд транспорта массой свыше 20 тонн. Для этого смонтируют дополнительные балки пролетного строения, устроят новое мостовое полотно. Кроме того, на объекте выполнят укрепление русла реки, построят тротуары шириной по 1,5 метра, заменят ограждение. Ввод в эксплуатацию запланирован в октябре 2020 года. А значит, пробок в районе села Усть-Муны просто не избежать. После реконструкции пропускная способность трассы увеличится. В общем, сейчас нужно просто потерпеть. 

Где вообще ремонтируют Чуйский тракт в 2020 году?

10 километров реконструируют в Тальменском районе. Также обновят дорогу на отрезке от Новоалтайска в сторону Бийска (216-223 км). Расширят и трассу, ведущую из наукограда в сторону Барнаула (341-345 км).

В Республике Алтай приведут в порядок около 103 километров дороги. В этом году предстоит обновить 28 км от Манжерока до Усть-Семы (466-490, 495-499 км). Также работы стартуют в Кош-Агачском районе на 42-километровом участке (862-894, 931-941 км), ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. Всего за десять лет привели в соответствие нормативам 345 км трассы при ее протяженности в регионе 542 км.

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Комментарии

22.07.2020 07:30
- гость -

По другому берег Катуни объезд можно было сделать. Там правда другое государство Алтайский край.

22.07.2020 08:38
- гость -

На проблему уже обратили внимание власти, потребовав от дорожников не ремонтировать Чуйский тракт в выходные дни.

ага, разворотив полосу в одном направлении в пятницу бросить все работы на выходные )))

по ходу дела у властей с кукухой не куку...

22.07.2020 08:40
- гость -

потребовав от дорожников не ремонтировать Чуйский тракт в выходные дни

тем самым удлиннить период ремонтных работ на 30%...

22.07.2020 08:54
69

Это классика жанра дорожников. В час пик перегородить дорогу, понагнать техники, что бы один грузовик выгружал, один каток - катал, один рабочий подгребал, 10 стояли курили в стороне, ещё три единицы техники стояли в очереди. И не спеша так все делать, поглядывая на огромные пробки. И делать нужно обязательно в будни в час пик в городе и в выходные на трассах.

22.07.2020 09:05
- гость -

У нас в барнауле ещё круче. Наровят одной рукой за все ухватится. Именно кукухи.

22.07.2020 09:09
николай

9, 10 и 11 проезжал в многочасовых пробках через этот мост в Усть-Мунах. Расказываю как там оперативно в три смены организована работа. Стоит экскаватор заглушенный и десять человек в желтых жилетах ходят друг за другом, ни чего не делают. Там кипеть должна работа, как у нас на мосту через Барнаулку на Лесном тракте в прошлом году. А здесь просто балду гоняют. Каков хозяин, таковы и работники.

22.07.2020 09:29
- гость -

Граммотно работали дорожники на участке Барнаул - Зимари. На Попова глупо.

22.07.2020 09:53
- гость -

в цивилизованных странах развязки на скоростных магистралях за сутки-двое делают, чтоб избежать дорожных коллапсов. а у нас мост через речку с апреля клепают...

22.07.2020 10:00
Наташа

Опоздали с ремонтом дороги Барнаул-Бийск минимум лет на 5. Где аналитики которые должны давать прогнозы по таким важным вопросам? А теперь очень сложно проводить работы и пропускать потоки транспорта. Администрация края плохо работает.

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