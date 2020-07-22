Диетолог назвала основную причину массового ожирения россиян

Основной причиной ожирения в России является недостаток денег у людей на правильное питание, сообщает ura.ru со ссылкой на врача-диетолога Маргариту Королеву.
По мнению специалиста, у россиян зачастую не хватает средств на полезную пищу и вместо нее соотечественники предпочитают бюджетные продукты, большинство из которых вкусные, но вредные. К таким Королева отнесла консервы, картофель и макароны.
Также диетолог отметила, что жители страны не информированы о правильном питании.
"Нужно нести людям информацию, как поддержать здоровье, как обеспечить себе качество жизни", – поясняет она.
Питание, с точки зрения Королевой, должно быть натуральным и содержать в себе мясо птицы, рыбу и сезонные продукты. Кроме того, стоит делать на зиму заготовки и заморозки.
Комментарии
Амик...достали реально. через день уже эта новость. то специалисты то диетологи...и все разбираются ожирением Алтая.
Нету у народа денег на качественные ропдукты, обнищал народ, чтоб не сдохнуть жрет дешманскую химию. И не надо разбираться больше. бесят.
Картофель - натуральный продукт, макароны тоже, заморозки - консервы. Сама "специалист" поняла, что брякнула? Зачем этот бред на постоянной основе тут публикуют?
содержать в себе мясо птицы
вот как раз и с курей накачанных анаболиками и антибиотиками граждан и разносит...
Жрать меньше надо!
Чё есть то, сплошной фальсификат : молочные продукты без молока, мясные без мяса....
Итальянцы спокон веку одни макароны едят...
22.07.2020 08:47
Тётя Мотя
Итальянцы спокон веку одни макароны едят...
Итальянцы достаточно упитанный народ.
россияне массово жиреют потому что жрут как в последний раз - ведрами.
хлеб да каша - пища наша
22.07.2020 09:08
- гость -
А вот это правильно. По утрам надо есть кашу. Лучше всего гречку, овсянку (не геркулес, а именно цельную крупу) или перловку.
22.07.2020 09:16
- гость -
Тоесть если крупа поломана то есть нельзя? А цнльную не жевать, чтоб не поломалась?
Картофель - натуральный продукт, макароны тоже, заморозки - консервы.
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Посмеялсо. Всё натуральное полезно?
А про последнее ноу комментс вообще))
да. именно цельное это правильно
Ну макарошки твердых сортов очень даже ничего, если мясо - то курица, что как раз менее вредно, чем говядина/свинина. Рыбы конечно в рационе нет, крахмальных овощей многовато, зеленых овощей с фруктами можно было бы и побольше. Но вот в "колбасах" по 100-150р отказать себе не могу, это меня и погубит . Конечно, чтобы нормализовать питание и не по скидосам покупать, конечно ЗП нужно поболее получать, чтобы на еду в месяц на одного, наверное, по тыс 20 было.
Если еще и питаться невкусно. то вообще никакого счастья в жизни.
Потому что картофан и макарошки с хлебом.