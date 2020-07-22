С каждым годом все интереснее. Как в Алтайском крае преображается райцентр Шипуново

Школьникам районного центра Шипуново больше не придется добираться до школы и до районного Дома творчества по лужам и грязи. Сейчас в поселке ведут масштабный ремонт пешеходной зоны от проспекта Комсомольского до улицы Песчаной. Работы проходят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Надо было просто видеть

Как рассказывают местные жители, пешеходная зона здесь очень важна. Она соединяет большой микрорайон Лесхоз с центром села. По этой же дорожке дети добираются до школы, библиотеки и районного Дома творчества. Но состояние этого участка раньше было очень удручающим. Асфальт, например, был проложен только до половины пути. Да и от асфальта там практически мало что уже оставалось – ямы да трещины. А если прошел дождь, то добираться приходилось либо по колено в грязи, либо по проезжей части, рискуя быть сбитым автомобилями.

"Надо было просто видеть, в каком состоянии пешеходная дорожка была до ремонта. Тротуара практически не было, не пройти ни зимой, ни летом, ни в дождь. Ни о какой безопасности говорить вообще не приходится. Эта улица соединяет микрорайон Шипуновского лесхоза с центром села. Здесь и Центр детского творчества, и библиотека, и школа. И хорошо, что есть такая программа, по которой нам сейчас территорию благоустраивают. В селе жить гораздо сложнее, чем в городе. Но ведь и в деревне каждый житель тоже хочет жить в комфортных условиях", – рассказывает сельчанин Владимир Горшков.

К работам подрядчики приступили в середине мая. Сейчас благоустройство пешеходной зоны протяженностью почти 1,5 км завершено уже на 90%. Помимо новенького асфальта сельчан порадуют восемь зон отдыха с лавочками и современным освещением. Рабочим осталось только домонтировать освещение.

Кстати, асфальт на дорожку укладывали особый – с запасом прочности, с гордостью рассказывает подрядчик. Рабочие учли, что здесь очень много заездов во дворы, поэтому и сделано крепко, чтобы выдерживал автомобили.

"Гарантия на нашу работу, как и у всех, – пять лет. Но по факту эта дорожка лет 30-40 прослужит", – пообещал представитель подрядчика.

В числе лучших в России

Стоимость работ составила 4,545 млн рублей, рассказал заместитель главы администрации Шипуновского района по ЖКХ, транспортному обеспечению и дорожной деятельности Владимир Бусыгин. Финансирование велось из разных бюджетов.

У властей райцентра уже сейчас есть планы на дальнейшее благоустройство села: "Есть задумка привести в порядок пешеходную зону и зону отдыха от проспекта Комсомольского до ЗАГСа", – делится мечтами Владимир Бусыгин. И вполне вероятно, что задумка эта может сбыться. В следующем году власти Алтайского края думают о расширении программы. И, конечно, у тех муниципалитетов, что доказали качество выполненных работ, есть большой шанс снова в нее попасть.

А Шипуново есть чем гордиться. Летом 2019 года в райцентре благоустроили Центральный парк. Получилось настолько хорошо, что по приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ он был включен в федеральный реестр как один из лучших парков страны, рассказывает директор многофункционального культурного центра Шипуновского района Сергей Вилов.

"Территория преобразилась на глазах. Благоустроили дорожки, танцевальную площадку, установили уникальные фонари, лавочки, урны. Везде цветы, саженцы. Работа была проделана огромная, и люди это оценили. Парк стал одним из любимых мест отдыха для жителей всего района. Есть детская зона, хоккейная коробка, ее еще планируют модернизировать, карусель, бамперные лодочки. Тут сейчас у нас сейчас проводят все праздники и все важные мероприятия района", – рассказывает Вилов.

"Шипуново – один из примеров, где работы по реализации национального проекта ведутся полным ходом. В прошлом году здесь сделали парк Центральный, в этом году благоустройство продолжаем. Жители очень довольны", – подтверждает начальник отдела региональных программ Минстроя Алтайского края Ольга Глушкова.

Придется придумать поинтереснее

Она отмечает, что ежегодно в Алтайском крае растет количество участников регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Если в прошлом году в нем участвовали 30 муниципальных образований, то в этом году за счет сельских территорий их количество выросло до 42.

И еще один приятный сюрприз этого года: увеличится и количество благоустроенных территорий. На аукционах удалось сэкономить часть средств и на эти деньги приведут в порядок дополнительно еще восемь объектов.

"Планово было предусмотрено благоустроить 301 территорию, но за счет экономии по торгам сделаем 309 объектов", – поясняет представить краевого Минстроя.

В это число вошли дворы в многоквартирных домах (в городах Алтайского края), а также парки, скверы, площади, аллеи, спортивные площадки и другие, наиболее востребованные территории в муниципалитетах.

"Надо сказать, что программа реализуется уже третий год подряд и с каждым годом нам предлагают все более интересные проекты и объекты. В 2017 году проекты были гораздо проще. Но сейчас, конечно, есть и опыт у наших подрядчиков, и примеры по всей стране. Гораздо более ответственно муниципалитеты подходят и к составлению сметы, и к контролю качества выполненных работ. Да, раньше был у некоторых негативный опыт, но на ошибках учимся", – отмечает Глушкова.

Она также подчеркивает, что с каждым годом все больше населенных пунктов Алтайского края могут попасть в программу.

"В 2017 году работали только с городами и муниципальными образованиями, имеющими статус монопрофильных территорий. Тогда в программу включили наши города и единственное село – Степное Озеро. В 2019 году работали с муниципальными образованиями с численностью населения больше 8000 человек, это в основном городские округа, городские поселения и ряд райцентров. В этом году порог по численности населения понизили до 5000 человек. В следующем году ждем еще понижения планки и надеемся увеличить количество участников до 55 муниципалитетов. Таким образом планируем благоустроить все райцентры нашего региона", – рассказывает Ольга Глушкова.

А чтобы поддержать сельские территории, которые не вошли в нацпроект, в Алтайском крае выдается краевая субсидия на благоустройство наиболее популярных территорий малых сел. Комиссия выбирает самые интересные проекты. Главные критерии отбора: проект должен предусматривать многофункциональность территории и ее комплексное благоустройство. То есть просьба просто заасфальтировать площадку вряд ли получит одобрение комиссии. Придется придумать что-нибудь поинтереснее.

Не только комфортная городская

Не только по дороге в школу станет меньше грязи, но и в целом мусора в селе будет меньше. До конца этого года в Шипуново оборудуют 39 контейнерных площадок для сбора мусора. И это уже по другой программе – "Устойчивое развитие сельских территорий". Где конкретно появятся эти площадки, станет ясно после согласования мест их расположения с Роспотребнадзором и сельчанами. Но точно известно, что часть из них оборудуют около многоквартирных домов, а остальные – в частном секторе. После этого рабочие забетонируют площадки и установят ограждение.

Напомним, что средства в размере 80 млн рублей для приобретения емкостей для ТКО муниципалитетами выделены из бюджета Алтайского края в ноябре прошлого года, и сегодня органами местного самоуправления проводятся мероприятия по установке накопителей, а также по дальнейшему обустройству контейнерных площадок. Так, Шипуновскому району было выделено 1,6 млн рублей, на которые уже приобрели 218 баков для райцентра.

По словам местных жителей, раньше мусоровоз приезжал один раз в три дня в 6:20 утра. Проспал, не успел вынести мусор к машине, так и "живешь с ним", пока в следующий раз мусоровоз не приедет. Теперь же мусор можно вынести в любое время, площадка рядом с домом и в то же время никому не мешает.

Справка. На сегодняшний день услугу "Обращение с ТКО" оказывают в 535 населенных пунктах Алтайского края, охвачено более 1,9 млн человек.