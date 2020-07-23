Четверг, 23 Июль, 12:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,79
€ 81,59
26°

789190 +0
Обь
276см -18


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Российских мотоциклистов хотят штрафовать за опасную езду

, ИА "Амител"
Законопроект призван защитить в том числе и самих байкеров
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мотоциклистов и владельцев мопедов предлагают штрафовать за езду между рядами и движение параллельно с другим транспортом в одной полосе. Такой законопроект разработали в Госдуме, сообщила автор инициативы, депутат Светлана Бессараб.

По ее словам, документ призван защитить как автомобилистов, так и самих мотоциклистов, поскольку, по словам парламентария, в ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей. Бессараб привела пример, когда ширина полосы на российской дороге может быть 2,75 метра или меньше.

"Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности?" – приводят довод депутата "Известия".

Согласно документу, за параллельное движение с другим транспортом в одной полосе мотоциклистов будут штрафовать на три тысячи рублей. Штраф может вырасти до 15 тысяч или быть ужесточен до лишения прав на срок до шести месяцев, если движение байка содержало признаки опасного вождения и лавирования между рядами. 

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

23.07.2020 09:32
Автолюбитель

Давно пора, себя не берегут и другим жизнь могут подпортить. Да и шашечников пора бы уже более активно привлекать.

23.07.2020 09:45
Местный

И опять всех под одну гребёнку. Лишь бы штрафы ввести...
Ок. Еду я на своём байке (не спорт) и встаю в пробку на змеиногорском, подо мной двигатель 1.5 литра и температурой 120 градусов...места между рядами полно... Меня пропускают... Почему я не могу Медленно! проехать между рядами? Кому я помешаю?
И в догонку... Вся Европа ездит так. В Италии так и место перед авто на светофоре есть, чтобы мотоциклы и мопеды объехав авто, там останавливались.

23.07.2020 10:27
Mestnyi122

23.07.2020 09:45
Местный
И опять всех под одну гребёнку. Лишь бы штрафы ввести...
Ок. Еду я на своём байке (не спорт) и встаю в пробку на змеиногорском, подо мной двигатель 1.5 литра и температурой 120 градусов...места между рядами полно... Меня пропускают... Почему я не могу Медленно! проехать между рядами? Кому я помешаю?
И в догонку... Вся Европа ездит так. В Италии так и место перед авто на светофоре есть, чтобы мотоциклы и мопеды объехав авто, там останавливались.
--
Тебя не пропускают! А от тебя шарахаются, чтобы зеркало не снес или не пробороздил по машине. Или, еще хуже, по колеса не упал!
И в догонку...Чтобы не сжечь от движка попу...Едь в Европу!

23.07.2020 11:22
Читатель

Затакую езду надо штрафовать всех, кто так ездит агрессивно . А еще тех, кто врубит музыку на всю громкость. И мешает всем.

23.07.2020 11:22
Отчаянная

Эта «мадама» на мотоцикле хоть раз ездила, чтобы проявлять такую «заботу» о мотоциклистах? Совсем понятия не имеет, о чем говорит. Адекватные мотоциклисты реально оценивают боковое расстояние между машинами и прекрасно осознают, что на высокой скорости чревато проезжать пробку между машинами, поскольку какой-нибудь водитель может открыть дверь, чтобы плюнуть или начать перестраиваться, не глядя в зеркала. А стоять в пробке в жаре в полной экипировке, имея возможность, не создавая помех, эту пробку проехать — это дурдом.
Аварии на дорогах с мотоциклистами случаются не только потому, что среди них есть «всадники без головы», которые долго не ездят, а еще и потому, что некоторые водители не воспринимают мотоциклистов, как участников дорожного движения и не ждут их появления на дороге, порой совершают такие маневры, которые и приводят к ДТП с мотоциклистами. Мотоциклисту, чтобы выжить на дороге, нужно думать за себя и за других участников дорожного движения. А водители и за себя иногда додумать не могут. Учить надо всех участников движения сосуществовать друг с другом, а не гайки закручивать направо и налево.

23.07.2020 11:28
Vista

23.07.2020 10:27
Mestnyi122 Ну если ты "шарахаешься", то остальные ПРОПУСКАЮТ, проявляя элементарную вежливость на дороге - зачем человека на двух колесах держать в ряду, если он может спокойно проехать между машинами вперед? Всегда пропускаю, и даже зеркало не в лом закрыть, чтобы проехал, и всегда байкеры благодарят, никаких эксцессов, вывод сделай сам...

23.07.2020 11:58
- гость -

Это правильное решение...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:56
ЦИК спросил мнение россиян о многодневном голосовании и удалил опрос 0
11:45
Правильное рефинансирование. Как "переиграть" кредит с выгодой для клиента 0
11:32
Большинство россиян готовы бросить все и уехать в Турцию после открытия границ 4
11:19
Барнаульский пилот стал бронзовым призером Кубка России по дрэг-рейсингу 0
11:07
166 зараженных COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 4
10:55
Корона для Барнаула. Девочка с Алтая претендует на звание "Маленькая Мисс Россия" 3
10:43
Лидера группы "Пошлая Молли" обвинили в домогательствах 7
10:30
В Республике Алтай выявили новые случаи заражения коронавирусом 1
10:22
Восемь детей выпало из окон в Алтайском крае с начала года 0
10:08
"Тошнит даже". Навальный вернул миллион рублей пожертвований "повару Путина" 34
09:56
Максим Галкин опубликовал в Сети фото "страшно исхудавшей" Пугачевой 8
09:47
В Барнауле отремонтировали более 10 тысяч квадратных метров тротуаров 6
09:36
Алтайский врач рассказала, что пациенты с коронавирусом скрывают свой диагноз 2
09:23
Российских мотоциклистов хотят штрафовать за опасную езду 7
09:11
Жители Барнаула жалуются на отсутствие асфальта на одной из улиц 7
08:53
Ученые нашли смесь антител, эффективно уничтожающих коронавирус 5
08:34
"Попали в формат". Барнаульские инвесторы массово строят элитные бизнес-центры 13
08:19
Жириновский предложил навсегда отменить ЕГЭ 6
08:03
Власти Барнаула "зачищают" город от уличных торговцев 45
07:50
Число пользователей социальных сетей превысило половину населения Земли 0
07:33
Тульская "медсестра в бикини" будет вести прогноз погоды 3
07:17
Когда Курбан-байрам в 2020 году и как отмечают этот праздник? 1
07:02
На середине пути. Как в Барнауле ремонтируют знаменитый старый мост через Обь 16
06:47
Доктор Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине 10
06:31
Предметы, которые значительно упростят вам жизнь на кухне и не только 4
06:16
Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина 4
06:01
Грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 23 июля 3
23:55
Такой день. Высокий приток туристов и традиционно низкие зарплаты в Алтайском крае 1
23:29
Расписание пригородных поездов изменят в Алтайском крае с 23 июля 0
23:05
65 человек заразились коронавирусом на торжестве в алтайском кафе 7
22:55
Обвиняемого в педофилии историка Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии 13
22:33
Российский врач во второй раз заразился коронавирусом 0
22:15
Главный эпидемиолог Минздрава сообщил об адаптации коронавируса к человеку 0
21:51
Госдума частично приравняла кальяны и вейпы к табачным изделиям 1
21:35
Житель Алтайского края угрожал жене топором и обматерил полицейского 1
21:14
Барнаульский зоопарк показал прогулку львят и тигрят. Фото и видео 3
20:48
Приходите в мой дом. Вика Цыганова собралась стать губернатором Хабаровского края 1
20:23
Мурашко оценил результаты испытания вакцины от коронавируса 1
20:02
Жириновский заявил о планах Фургала подать в отставку до ареста 0
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 115 0
19:27
Огромный коттедж с пляжем и футбольном полем продают в Барнауле 2
19:10
В Республике Алтай за ночь убрали мусор с вершины горы 0
18:53
В Алтайском крае из-за военных перекроют часть Чуйского тракта 0
18:30
Туристам вернут деньги за путешествия по России. Кому заплатят и сколько? 1
18:13
Три рюкзака растительных наркотиков изъяли полицейские в Горном Алтае 0
17:52
ДТП с участием такси спровоцировало огромную пробку на шоссе Ленточный бор в Барнауле 1
17:40
В Совете Федерации оценили идею выплаты пенсионерам по 15 тысяч рублей 12
17:27
Якутского шамана Габышева выписали из психиатрической больницы 7
17:15
Хотела машину. Жительница Барнаула взяла в кредит миллион и "подарила" его мошеннику 7
17:03
Дело Михаила Ефремова передали в суд 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.