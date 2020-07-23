Российских мотоциклистов хотят штрафовать за опасную езду

Мотоциклистов и владельцев мопедов предлагают штрафовать за езду между рядами и движение параллельно с другим транспортом в одной полосе. Такой законопроект разработали в Госдуме, сообщила автор инициативы, депутат Светлана Бессараб.
По ее словам, документ призван защитить как автомобилистов, так и самих мотоциклистов, поскольку, по словам парламентария, в ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей. Бессараб привела пример, когда ширина полосы на российской дороге может быть 2,75 метра или меньше.
"Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности?" – приводят довод депутата "Известия".
Согласно документу, за параллельное движение с другим транспортом в одной полосе мотоциклистов будут штрафовать на три тысячи рублей. Штраф может вырасти до 15 тысяч или быть ужесточен до лишения прав на срок до шести месяцев, если движение байка содержало признаки опасного вождения и лавирования между рядами.
Комментарии
Давно пора, себя не берегут и другим жизнь могут подпортить. Да и шашечников пора бы уже более активно привлекать.
И опять всех под одну гребёнку. Лишь бы штрафы ввести...
Ок. Еду я на своём байке (не спорт) и встаю в пробку на змеиногорском, подо мной двигатель 1.5 литра и температурой 120 градусов...места между рядами полно... Меня пропускают... Почему я не могу Медленно! проехать между рядами? Кому я помешаю?
И в догонку... Вся Европа ездит так. В Италии так и место перед авто на светофоре есть, чтобы мотоциклы и мопеды объехав авто, там останавливались.
23.07.2020 09:45
Местный
И опять всех под одну гребёнку. Лишь бы штрафы ввести...
Ок. Еду я на своём байке (не спорт) и встаю в пробку на змеиногорском, подо мной двигатель 1.5 литра и температурой 120 градусов...места между рядами полно... Меня пропускают... Почему я не могу Медленно! проехать между рядами? Кому я помешаю?
И в догонку... Вся Европа ездит так. В Италии так и место перед авто на светофоре есть, чтобы мотоциклы и мопеды объехав авто, там останавливались.
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Тебя не пропускают! А от тебя шарахаются, чтобы зеркало не снес или не пробороздил по машине. Или, еще хуже, по колеса не упал!
И в догонку...Чтобы не сжечь от движка попу...Едь в Европу!
Затакую езду надо штрафовать всех, кто так ездит агрессивно . А еще тех, кто врубит музыку на всю громкость. И мешает всем.
Эта «мадама» на мотоцикле хоть раз ездила, чтобы проявлять такую «заботу» о мотоциклистах? Совсем понятия не имеет, о чем говорит. Адекватные мотоциклисты реально оценивают боковое расстояние между машинами и прекрасно осознают, что на высокой скорости чревато проезжать пробку между машинами, поскольку какой-нибудь водитель может открыть дверь, чтобы плюнуть или начать перестраиваться, не глядя в зеркала. А стоять в пробке в жаре в полной экипировке, имея возможность, не создавая помех, эту пробку проехать — это дурдом.
Аварии на дорогах с мотоциклистами случаются не только потому, что среди них есть «всадники без головы», которые долго не ездят, а еще и потому, что некоторые водители не воспринимают мотоциклистов, как участников дорожного движения и не ждут их появления на дороге, порой совершают такие маневры, которые и приводят к ДТП с мотоциклистами. Мотоциклисту, чтобы выжить на дороге, нужно думать за себя и за других участников дорожного движения. А водители и за себя иногда додумать не могут. Учить надо всех участников движения сосуществовать друг с другом, а не гайки закручивать направо и налево.
23.07.2020 10:27
Mestnyi122 Ну если ты "шарахаешься", то остальные ПРОПУСКАЮТ, проявляя элементарную вежливость на дороге - зачем человека на двух колесах держать в ряду, если он может спокойно проехать между машинами вперед? Всегда пропускаю, и даже зеркало не в лом закрыть, чтобы проехал, и всегда байкеры благодарят, никаких эксцессов, вывод сделай сам...
Это правильное решение...