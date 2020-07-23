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Глава ЦИК объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

, ИА "Амител"
По словам Эллы Памфиловой, во всем виноваты некомпетентные сотрудники
Фото: vnnews.ru

Фото: vnnews.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему со страницы ведомства в Twitter пропал опрос о том, одобряют ли люди процедуру голосования в течение нескольких дней. 

"Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях – это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и [побеждает]. Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно", – цитирует ее РБК.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отправил журналистов в ЦИК.

Напомним, что на странице ЦИК в Twitter появился опрос о том, одобряют ли люди многодневное голосование. Когда ответы "нет" перевалили за 90%, его удалили. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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