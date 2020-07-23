Глава ЦИК объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему со страницы ведомства в Twitter пропал опрос о том, одобряют ли люди процедуру голосования в течение нескольких дней.
"Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях – это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и [побеждает]. Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно", – цитирует ее РБК.
Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отправил журналистов в ЦИК.
Напомним, что на странице ЦИК в Twitter появился опрос о том, одобряют ли люди многодневное голосование. Когда ответы "нет" перевалили за 90%, его удалили.
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