В Алтайском крае пассажирский поезд насмерть сбил корову

В Алтайском крае на перегоне Сарайский – Арбузовка пассажирский поезд сбил корову, сообщает региональное ЛУ МВД России на транспорте.
По данным полиции, машинист заметил животное на железнодорожных путях и начал экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате удара корова погибла, а локомотив получил механические повреждения.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают владельца погибшего скота, который допустил выпас вблизи железнодорожных путей.
В пресс-службе напомнили, что основной причиной подобных происшествий является отсутствие контроля за выпасом коров и лошадей. Такие столкновения приводят не только к гибели животных и повреждениям локомотивов, но и к угрозе причинения вреда пассажирам и схода поезда с рельс.
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