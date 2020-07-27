Бараны дома и проповедь на YouTube. Как будут проводить Курбан-байрам в Барнауле

31 июля мусульмане отметят один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. Традиционно в этот день в Соборной мечети собираются тысячи прихожан, но в 2020 году верующим придется остаться дома. Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман Алтайского края имам Фагим Ахметгалиев. Он объяснил amic.ru, как пройдет праздник, где можно послушать проповедь, будут ли в этот день приносить в жертву баранов и греховно ли это – не посещать мечеть на Курбан-байрам.

Проповедь онлайн

– Ситуация осталась такой же, как и на Ураза-байрам. Людей в Соборной мечети на Курбан-байрам не будет. Богослужение пройдет за закрытыми дверями – там будут только я и еще три богослужителя. Конечно, мы очень надеялись, что получится провести традиционный праздник. Тем более что в какой-то момент количество заболевших уменьшилось. Но затем все снова пошло на увеличение.

Мы привыкли, что в этот день люди надевают свои лучшие одежды и направляются в мечеть. Совершают праздничный намаз, слушают проповедь имама. Обычно к нам в Соборную мечеть приходят от трех до пяти тысяч человек. Затем каждый отправляется туда, где запланировал традиционный обряд жертвоприношения.

Но этот год для нас, к сожалению, уникальный. Мечеть до сих пор закрыта для прихожан. Только в исключительных случаях мы запускаем людей: например, если умер человек и нужно прочитать молитву. Поэтому на Курбан-байрам все будут читать праздничный намаз дома. А проповедь можно будет послушать в прямом эфире на YouTube – мы каждую неделю проводим трансляции у себя на канале.

Резать барана – дело каждого

– Для себя человек может совершить Курбан (обряд жертвоприношения) – в этом ничего плохого нет. Все-таки сам праздник не отменен – его вообще никто отменить не может. Запрещены только массовые собрания. Поэтому Курбан будут совершать в узком семейном кругу.

Обычно на Курбан-байрам все ходят в гости к родственникам, друзьям и соседям. Обязательно навещают тех, кто болеет. Нуждающимся раздают пожертвования. В этот день у людей большая радость на душе. Но в этом году я всех призываю отказаться от похода по гостям. Мне самому обидно, что приходится таким образом проводить праздник. Но здоровье людей превыше всего.

Не грех, а Зарурат

– Конечно, прихожане тоже до последнего надеялись, что большой традиционный праздник состоится. Но у нас очень послушные люди, которые с пониманием относятся к обстановке. Ситуация с коронавирусом длится уже пятый месяц, и люди были готовы, что придется остаться дома. Уверен, что ни один человек в этот день не придет в Соборную мечеть. Чтобы какие-то несанкционированные собрания – не будет такого.

Конечно, все должны быть в мечети в этот особый день. Но в религии есть понятие исключительного момента. Это у нас называется Зарурат. Иногда запрещенное становится разрешенным, а разрешенное – запрещенным. И сейчас как раз тот случай. Поэтому в мечеть приходить не нужно. Тем, кто планирует совершать праздничный намаз дома, будет такая же награда от Всевышнего, как если бы они пришли в мечеть. Это серьезное испытание для всех нас. Но значит так угодно Аллаху.