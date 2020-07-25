Шквалистый ветер, грозы и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 июля

В субботу, 25 июля, в Алтайском крае установится теплая погода с большим количеством осадков и сильным ветром, передают в региональном Гидрометцентре.
В светлое время суток в регионе столбики термометров покажут от +23°С до +28°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами по востоку будут сильные дожди, возможен град. Скорость южного ветра составит до 10 м/с. При порывах его скорость будет достигать 17 метров, а при грозах – шквалы до 22 м/с.
Температура воздуха в Барнауле ожидается в районе +23°С ...+25°С. Временами дождь. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 15 метров.
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