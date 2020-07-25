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Хорохордин на Алтае встретился с одним из богатейших людей России

, ИА "Амител"
Снимок с Вексельбергом глава республики опубликовал в Instagram
Фото: instagram.com/khorokhordin.official

Фото: instagram.com/khorokhordin.official

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин встретился с президентом фонда "Сколково", председателем Совета директоров компании "Ренова" Виктором Вексельбергом.

Соответствующий снимок Хорохордин опубликовал на своем аккаунте в Instagram. Фото сделано на фоне Майминской солнечной электростанции.

Вексельберг входит в десятку богатейших людей России. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 14,4 млрд долларов.

Как ранее писал amic.ru, в начале 2020 года в селе Амур Усть-Коксинского района открыли крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию. До этого в Горном Алтае ввели в эксплуатацию еще две новые солнечные электростанции – в Онгудайском (25 МВт) и Чемальском районах (10 МВт).

В итоге в данный момент в Горном Алтае действует уже десять солнечных электростанций, включая построенные и запущенные в предыдущие годы: две в Кош-Агаче (10 МВт), по одной в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт).

По информации компании "Хевел", выступающей инвестором проекта, установленная мощность солнечной генерации в республике достигла 120 МВт. Это позволит обеспечить электроэнергией треть жителей Республики Алтай.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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