Хорохордин на Алтае встретился с одним из богатейших людей России

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин встретился с президентом фонда "Сколково", председателем Совета директоров компании "Ренова" Виктором Вексельбергом.
Соответствующий снимок Хорохордин опубликовал на своем аккаунте в Instagram. Фото сделано на фоне Майминской солнечной электростанции.
Вексельберг входит в десятку богатейших людей России. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 14,4 млрд долларов.
Как ранее писал amic.ru, в начале 2020 года в селе Амур Усть-Коксинского района открыли крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию. До этого в Горном Алтае ввели в эксплуатацию еще две новые солнечные электростанции – в Онгудайском (25 МВт) и Чемальском районах (10 МВт).
В итоге в данный момент в Горном Алтае действует уже десять солнечных электростанций, включая построенные и запущенные в предыдущие годы: две в Кош-Агаче (10 МВт), по одной в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт).
По информации компании "Хевел", выступающей инвестором проекта, установленная мощность солнечной генерации в республике достигла 120 МВт. Это позволит обеспечить электроэнергией треть жителей Республики Алтай.
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