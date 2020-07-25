Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров

Британский пилот "Формулы-1", шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на своей странице в Instagram привлек внимание людей к сибирским пожарам. В историях он опубликовал фотографии горящих лесов, пишет "Спорт.ру".
"Пожалуйста, поделитесь этой важной записью со своими подписчиками и отметьте людей, знаменитостей, влиятельных лиц и средства массовой информации, которые должны знать, что у нас здесь есть проблема, и мы должны работать вместе, чтобы найти потенциальные решения, прежде чем кризис станет еще хуже", – сказано в посте.
По последним данным, в России огнем охвачено около 40 тысяч гектаров леса, а в 10 субъектах из-за пожаров введен режим ЧС.
Комментарии
Это потому что с 2022 года Британия станет полноценной владычицей России, поэтому уже сегодня кто то закидывает удочку, призывая сохранить в будущем своё? Да?
С короновирусом власть борется ,не до пожара. Усс опять щас заявит ,что пожар это нормально