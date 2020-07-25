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Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров

, ИА "Амител"
Он призвал объединиться для решения этой проблемы
Фото: Instagram

Фото: Instagram

Британский пилот "Формулы-1", шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на своей странице в Instagram привлек внимание людей к сибирским пожарам. В историях он опубликовал фотографии горящих лесов, пишет "Спорт.ру"

"Пожалуйста, поделитесь этой важной записью со своими подписчиками и отметьте людей, знаменитостей, влиятельных лиц и средства массовой информации, которые должны знать, что у нас здесь есть проблема, и мы должны работать вместе, чтобы найти потенциальные решения, прежде чем кризис станет еще хуже", – сказано в посте. 

По последним данным, в России огнем охвачено около 40 тысяч гектаров леса, а в 10 субъектах из-за пожаров введен режим ЧС.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.07.2020 16:49
- гость -

Это потому что с 2022 года Британия станет полноценной владычицей России, поэтому уже сегодня кто то закидывает удочку, призывая сохранить в будущем своё? Да?

25.07.2020 16:52
- гость -

С короновирусом власть борется ,не до пожара. Усс опять щас заявит ,что пожар это нормально

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